Минфин США ввел санкции против дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой

"Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова – дочери президента России Путина. Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина", – говорится в сообщении.

Тихонова и Воронцова включены в санкционный список в связи с тем, что являются совершеннолетними детьми Путина, против которого ранее США уже ввели санкции.

Кроме этого, санкции введены против жены министра иностранных дел Сергея Лаврова Марии и его дочери Екатерины Винокуровой.

Также под персональные санкции попали члены совбеза РФ, среди которых бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации президента РФ Антон Вайно и другие.