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Минфин США ввел санкции против дочерей Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой

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Против Воронцовой введены санкции США
Против Воронцовой введены санкции США
Скриншот: Телеканал «Доктор» / YouTube

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало новый список санкций против России. В него, в частности, были включены совершеннолетние дети президента РФ Владимира Путина.

"Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова – дочери президента России Путина. Тихонова – технический руководитель, чья работа поддерживает правительство РФ и оборонную промышленность. Воронцова руководит финансируемыми государством программами, которые получили от Кремля миллиарды долларов на исследования в области генетики и находятся под личным контролем Путина", – говорится в сообщении.

Тихонова и Воронцова включены в санкционный список в связи с тем, что являются совершеннолетними детьми Путина, против которого ранее США уже ввели санкции.

Кроме этого, санкции введены против жены министра иностранных дел Сергея Лаврова Марии и его дочери Екатерины Винокуровой.

Также под персональные санкции попали члены совбеза РФ, среди которых бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации президента РФ Антон Вайно и другие.

Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и годы рождения женщин.

Воронцова, как пишет Bloomberg, является совладелицей компании "Номенко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Тихонова руководит институтом искусственного интеллекта в Московском государственном университете. 

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей.

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

В 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, США, санкции, Сергей Лавров, Сергей Нарышкин, Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, война России против Украины, Катерина Тихонова, Антон Вайно, минфин США, Михаил Мишустин, Мария Воронцова
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