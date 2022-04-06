США вводят санкции против совершеннолетних детей Путина, жены и дочери Лаврова, а также против Медведева и Мишустина

Санкции вводятся против совершеннолетних детей президента РФ Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.
"Эти лица обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки войне Путина против Украины. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", – говорится в сообщении.
США сегодня объявили о санкциях против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка", а также о запрете всех новых инвестиций в экономику РФ и полных блокирующих санкциях в отношении наиболее важных и крупных российских государственных предприятий. Список этих предприятий минфин США обнародует 7 апреля. В Белом доме отметили, что такие широкомасштабные финансовые санкции следуют за введенными в начале этой недели мерами, направленными на блокировку выплат по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их взрослые фотографии, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и годы рождения женщин.
Воронцова, как пишет Bloomberg, является совладелицей компании "Номенко", которая занимается преимущественно частным инвестиционным проектом в сфере здравоохранения в России. Тихонова руководит институтом искусственного интеллекта в Московском государственном университете.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей.
В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".
В 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия".