США вводят санкции против совершеннолетних детей Путина, жены и дочери Лаврова, а также против Медведева и Мишустина

Санкции вводятся против совершеннолетних детей президента РФ Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

"Эти лица обогатились за счет российского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки войне Путина против Украины. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", – говорится в сообщении.

США сегодня объявили о санкциях против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка", а также о запрете всех новых инвестиций в экономику РФ и полных блокирующих санкциях в отношении наиболее важных и крупных российских государственных предприятий. Список этих предприятий минфин США обнародует 7 апреля. В Белом доме отметили, что такие широкомасштабные финансовые санкции следуют за введенными в начале этой недели мерами, направленными на блокировку выплат по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)