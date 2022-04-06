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Минфин США запретил России выплаты по госдолгу с замороженных в американских банках счетов

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США ввели запрет незадолго до даты, когда наступил срок выплаты основного долга России
США ввели запрет незадолго до даты, когда наступил срок выплаты основного долга России
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США решило заблокировать выплаты по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций. Об этом 5 апреля сообщило агентства Reuters.

В соответствии с санкциями, введенными после вторжения России в Украину 24 февраля, были заморожены валютные резервы российского центрального банка в финансовых учреждениях США.

Но министерство финансов США разрешало российскому правительству использовать эти средства для выплаты по суверенным долгам, номинированным в долларах.

По словам представителя минфина США, 4 апреля, когда наступил срок выплаты основного долга, включая основной платеж в размере $552,4 млн по облигации с наступающим сроком погашения, правительство США решило перекрыть доступ Москвы к замороженным средствам.

В понедельник также должна была быть осуществлена купонная выплата в размере $84 млн по суверенным долларовым облигациям 2042 года. Теперь властям РФ нужно принять решение, использовать ли валютные резервы, к которым у них остался доступ, для выплат по госдолгу, потратить их на другие цели или объявить дефолт, заявили в минфине США.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, война, государственный долг, война России против Украины, минфин США
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