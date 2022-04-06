Минфин США запретил России выплаты по госдолгу с замороженных в американских банках счетов

В соответствии с санкциями, введенными после вторжения России в Украину 24 февраля, были заморожены валютные резервы российского центрального банка в финансовых учреждениях США.
Но министерство финансов США разрешало российскому правительству использовать эти средства для выплаты по суверенным долгам, номинированным в долларах.
По словам представителя минфина США, 4 апреля, когда наступил срок выплаты основного долга, включая основной платеж в размере $552,4 млн по облигации с наступающим сроком погашения, правительство США решило перекрыть доступ Москвы к замороженным средствам.
В понедельник также должна была быть осуществлена купонная выплата в размере $84 млн по суверенным долларовым облигациям 2042 года. Теперь властям РФ нужно принять решение, использовать ли валютные резервы, к которым у них остался доступ, для выплат по госдолгу, потратить их на другие цели или объявить дефолт, заявили в минфине США.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.