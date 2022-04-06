Минфин США запретил России выплаты по госдолгу с замороженных в американских банках счетов

В соответствии с санкциями, введенными после вторжения России в Украину 24 февраля, были заморожены валютные резервы российского центрального банка в финансовых учреждениях США.

Но министерство финансов США разрешало российскому правительству использовать эти средства для выплаты по суверенным долгам, номинированным в долларах.

По словам представителя минфина США, 4 апреля, когда наступил срок выплаты основного долга, включая основной платеж в размере $552,4 млн по облигации с наступающим сроком погашения, правительство США решило перекрыть доступ Москвы к замороженным средствам.

В понедельник также должна была быть осуществлена купонная выплата в размере $84 млн по суверенным долларовым облигациям 2042 года. Теперь властям РФ нужно принять решение, использовать ли валютные резервы, к которым у них остался доступ, для выплат по госдолгу, потратить их на другие цели или объявить дефолт, заявили в минфине США.