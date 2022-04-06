СМИ сообщили, что России снова грозит дефолт. Псаки говорит, Москве придется выбирать

"У России нет неограниченных ресурсов – особенно сейчас, учитывая введенные нами сокрушительные санкции, – и они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, или получением новых доходов, или дефолтом. Самая большая часть нашей цели здесь – это истощение ресурсов, которые есть у [президента РФ Владимира] Путина для продолжения его войны против Украины", – сказала Псаки.
Путину, как заявила представитель Белого дома, с каждым днем труднее финансировать войну.
Министерство финансов США заблокировало использование РФ замороженных валютных резервов для выплаты долгов, и России снова грозит дефолт, пишет Reuters. Операции банка JPMorgan Chase & Co, который обрабатывал платежи РФ в качестве банка-корреспондента, остановлены, говорят собеседники агентства в американском минфине.
Очередной срок выплат по долгам наступил 4 апреля, у страны есть 30 дней льготного периода на проведение платежа. РФ может заплатить, потратив золотовалютные резервы, половина из которых заблокирована, отмечает Reuters.
По информации Bloomberg, США, Европейский союз и "Большая семерка" координируют действия по новому пакету санкций против РФ, включая запрет США на инвестиции и запрет ЕС на импорт угля.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.