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СМИ сообщили, что России снова грозит дефолт. Псаки говорит, Москве придется выбирать

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Псаки: У России нет неограниченных ресурсов, они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, получением новых доходов или дефолтом
Псаки: У России нет неограниченных ресурсов, они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, получением новых доходов или дефолтом
Фото: ЕРА

Цель санкций, которые США вводят против России, заключается в том, чтобы истощить ресурсы РФ для ведения войны и поставить страну перед выбором: использование валютных резервов, получение дохода в валюте или дефолт. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 5 апреля, расшифровку приводит сайт Белого дома.

"У России нет неограниченных ресурсов – особенно сейчас, учитывая введенные нами сокрушительные санкции, – и они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, или получением новых доходов, или дефолтом. Самая большая часть нашей цели здесь – это истощение ресурсов, которые есть у [президента РФ Владимира] Путина для продолжения его войны против Украины", – сказала Псаки. 

Путину, как заявила представитель Белого дома, с каждым днем труднее финансировать войну. 

Министерство финансов США заблокировало использование РФ замороженных валютных резервов для выплаты долгов, и России снова грозит дефолт, пишет Reuters. Операции банка JPMorgan Chase & Co, который обрабатывал платежи РФ в качестве банка-корреспондента, остановлены, говорят собеседники агентства в американском минфине. 

Очередной срок выплат по долгам наступил 4 апреля, у страны есть 30 дней льготного периода на проведение платежа. РФ может заплатить, потратив золотовалютные резервы, половина из которых заблокирована, отмечает Reuters.  

По информации Bloomberg, США, Европейский союз и "Большая семерка" координируют действия по новому пакету санкций против РФ, включая запрет США на инвестиции и запрет ЕС на импорт угля. 

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список президента РФ Владимира Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Великобритания, инвестиции, санкции, валюта, доллар, импорт, дефолт, Джен Псаки, Большая семерка, JPMorgan Chase, Европейский союз, золотовалютные резервы, ЕС
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