СМИ сообщили, что России снова грозит дефолт. Псаки говорит, Москве придется выбирать

Псаки: У России нет неограниченных ресурсов, они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, получением новых доходов или дефолтом Фото: ЕРА

"У России нет неограниченных ресурсов – особенно сейчас, учитывая введенные нами сокрушительные санкции, – и они будут вынуждены выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, или получением новых доходов, или дефолтом. Самая большая часть нашей цели здесь – это истощение ресурсов, которые есть у [президента РФ Владимира] Путина для продолжения его войны против Украины", – сказала Псаки.

Путину, как заявила представитель Белого дома, с каждым днем труднее финансировать войну.

Министерство финансов США заблокировало использование РФ замороженных валютных резервов для выплаты долгов, и России снова грозит дефолт, пишет Reuters. Операции банка JPMorgan Chase & Co, который обрабатывал платежи РФ в качестве банка-корреспондента, остановлены, говорят собеседники агентства в американском минфине.

Очередной срок выплат по долгам наступил 4 апреля, у страны есть 30 дней льготного периода на проведение платежа. РФ может заплатить, потратив золотовалютные резервы, половина из которых заблокирована, отмечает Reuters.

По информации Bloomberg, США, Европейский союз и "Большая семерка" координируют действия по новому пакету санкций против РФ, включая запрет США на инвестиции и запрет ЕС на импорт угля.