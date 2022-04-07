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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США заявили, что будут бойкотировать встречи G20, если там будут россияне

Для исключения РФ из G20 необходимо согласие всех членов.
Для исключения РФ из G20 необходимо согласие всех членов.
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты откажутся от участия в заседаниях стран Группы двадцати (G20), если на них будут приглашены представители России. Об этом заявила 6 апреля в ходе слушаний в финансовом комитете Палаты представителей США глава американского минфина Джанет Йеллен, сообщает CNN.

"Президент [Джо] Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что не может быть обычного порядка ведения дел с Россией ни в одном из финансовых институтов", – сказала Йеллен. 

По ее словам, она уже сообщила коллегам в Индонезии, которая в этом году председательствует в G20, что США не будут участвовать в ряде встреч, если там будут россияне.

Как пояснил CNN со ссылкой на человека, знакомого с вопросом, Йеллен имела в виду в своем выступлении ряд предстоящих встреч министров финансов G20, запланированных на конец апреля.

В то же время другой неназванный чиновник заявил телеканалу, что Белый дом не исключает участия Байдена в саммите G20 в этом году даже при участии России. Об этом же пишет со ссылкой на собственные источники Bloomberg.

По информации Bloomberg, "чиновники, в том числе из США", работали над тем, чтобы убедить Индонезию исключить президента РФ Владимира Путина из участия в саммите или, по крайней мере, осудить его действия в Украине.  Индонезия же заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь "оставаться беспристрастной" в качестве принимающей стороны. Источник издания сообщил, что российский президент получил приглашение, но еще не принял решение о приезде.

Как отмечает Bloonberg, совместный саммит с Путиным может стать особенно проблематичным для лидеров G7, поскольку эти страны ввели широкие санкции против РФ, а ряд лидеров, включая Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, называли Путина военным преступником.

Россия, напоминают журналисты, была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из "Большой двадцатки" является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия. 

Контекст:

Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20 – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии.

Ближайший саммит G20 должен состояться в ноябре в Индонезии, сообщается на сайте G20. По данным агентства Reuters, Путин рассматривает возможность его посещения. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева сказала, что это будет зависеть от многих факторов, в том числе от ситуации с COVID-19, но "пока он хочет".

Польша предложила включить себя в эту организацию вместо РФ. 

Против исключения РФ публично выступил Китай. Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Россия "является важным членом G20, и ни один другой участник не имеет права исключать ее [из объединения]".

На данный момент в "Большую двадцатку", кроме России и стран G7, входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Европейский союз. Для исключения РФ из G20 необходимо согласие всех членов.


Теги: Россия, Владимир Путин, США, Индонезия, Джо Байден, G20, саммит G20, Джанет Йеллен
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