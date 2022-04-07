США заявили, что будут бойкотировать встречи G20, если там будут россияне

"Президент [Джо] Байден ясно дал понять, и я, безусловно, с ним согласна, что не может быть обычного порядка ведения дел с Россией ни в одном из финансовых институтов", – сказала Йеллен.

По ее словам, она уже сообщила коллегам в Индонезии, которая в этом году председательствует в G20, что США не будут участвовать в ряде встреч, если там будут россияне.

Как пояснил CNN со ссылкой на человека, знакомого с вопросом, Йеллен имела в виду в своем выступлении ряд предстоящих встреч министров финансов G20, запланированных на конец апреля.

В то же время другой неназванный чиновник заявил телеканалу, что Белый дом не исключает участия Байдена в саммите G20 в этом году даже при участии России. Об этом же пишет со ссылкой на собственные источники Bloomberg.

По информации Bloomberg, "чиновники, в том числе из США", работали над тем, чтобы убедить Индонезию исключить президента РФ Владимира Путина из участия в саммите или, по крайней мере, осудить его действия в Украине. Индонезия же заявила, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь "оставаться беспристрастной" в качестве принимающей стороны. Источник издания сообщил, что российский президент получил приглашение, но еще не принял решение о приезде.

Как отмечает Bloonberg, совместный саммит с Путиным может стать особенно проблематичным для лидеров G7, поскольку эти страны ввели широкие санкции против РФ, а ряд лидеров, включая Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, называли Путина военным преступником.

Россия, напоминают журналисты, была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из "Большой двадцатки" является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия.