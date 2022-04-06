"Мы не успокоимся, пока Украина не победит". Великобритания ввела новые санкции против РФ

"Сегодня мы активизируем нашу кампанию, чтобы положить конец ужасной войне [президента РФ Владимира] Путина с помощью некоторых из наших самых жестких санкций. Наша последняя волна мер положит конец импорту Великобританией российских энергоносителей и наложит санкции на большее количество частных лиц и предприятий, уничтожив военную машину Путина. Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что они не могут умыть руки от зверств, совершенных по приказу Путина. Мы не успокоимся, пока Украина не победит", – заявила министр.

Великобритания замораживает активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка". В пресс-службе отметили, что "Сбербанк" – крупнейший банк России и замораживание проводится в координации с США.

Также санкции включают полный запрет на все новые внешние инвестиции в Россию.

"В 2020 году инвестиции Великобритании в Россию составили более £11 млрд [$14,4 млрд]. Это станет еще одним серьезным ударом по российской экономике и еще больше ограничит ее будущие возможности", – говорится в сообщении.

К концу 2022 года Великобритания планирует прекратить любую зависимость от российских угля и нефти и "как можно скорее после этого прекратить импорт газа".

"Со следующей недели также будет запрещен экспорт ключевого нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, что снизит возможности России по добыче и экспорту нефти, что нанесет удар не только по финансам отрасли, но и по ее возможностям в целом", – сообщили в пресс-службе.

Также Великобритания вводит запрет на импорт продукции из железа и стали. Кроме того, санкции вводятся против восьми человек, которых правительство Великобритании называет олигархами. Среди них:

Вячеслав (Моше) Кантор , крупнейший акционер компании по производству удобрений "Акрон", "имеющей жизненно важное стратегическое значение для правительства России";

, крупнейший акционер компании по производству удобрений "Акрон", "имеющей жизненно важное стратегическое значение для правительства России"; Андрей Гурьев, "известный сподвижник Владимира Путина" и основатель "ФосАгро" – "жизненно важной" стратегической компании, производящей удобрения.

"известный сподвижник Владимира Путина" и основатель "ФосАгро" – "жизненно важной" стратегической компании, производящей удобрения. Сергей Когогин , директор КамАЗа;

, директор КамАЗа; Сергей Сергеевич Иванов , президент крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса", которая также попала под санкции Великобритании;

, президент крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса", которая также попала под санкции Великобритании; Леонид Михельсон , основатель и генеральный директор ведущего российского производителя природного газа "Новатэк" с состоянием в £18 млрд;

, основатель и генеральный директор ведущего российского производителя природного газа "Новатэк" с состоянием в £18 млрд; Андрей Акимов , генеральный директор третьего по величине банка России "Газпромбанк";

, генеральный директор третьего по величине банка России "Газпромбанк"; Александр Дюков , генеральный директор третьей по величине в России и мажоритарной государственной нефтедобывающей компании "Газпромнефть".

, генеральный директор третьей по величине в России и мажоритарной государственной нефтедобывающей компании "Газпромнефть". Борис Борисович Ротенберг, сын совладельца крупнейшей в России газопроводной компании СГМ. Семья Ротенбергов "известна своими тесными связями с Путиным", некоторые из них уже попали под санкции, добавили в министерстве.

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Сегодня новые санкции против РФ ввели также США. В Белом доме объявили о санкциях против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка", а также о запрете всех новых инвестиций в экономику РФ и полных блокирующих санкциях в отношении наиболее важных и крупных российских государственных предприятий. Список этих предприятий минфин США обнародует 7 апреля. В Белом доме отметили, что эти широкомасштабные финансовые санкции следуют за введенными в начале этой недели мерами, направленными на блокировку выплат по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.

Также США ввели персональные санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также против членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.