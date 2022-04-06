"Мы не успокоимся, пока Украина не победит". Великобритания ввела новые санкции против РФ

"Сегодня мы активизируем нашу кампанию, чтобы положить конец ужасной войне [президента РФ Владимира] Путина с помощью некоторых из наших самых жестких санкций. Наша последняя волна мер положит конец импорту Великобританией российских энергоносителей и наложит санкции на большее количество частных лиц и предприятий, уничтожив военную машину Путина. Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что они не могут умыть руки от зверств, совершенных по приказу Путина. Мы не успокоимся, пока Украина не победит", – заявила министр.
Великобритания замораживает активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка". В пресс-службе отметили, что "Сбербанк" – крупнейший банк России и замораживание проводится в координации с США.
Также санкции включают полный запрет на все новые внешние инвестиции в Россию.
"В 2020 году инвестиции Великобритании в Россию составили более £11 млрд [$14,4 млрд]. Это станет еще одним серьезным ударом по российской экономике и еще больше ограничит ее будущие возможности", – говорится в сообщении.
К концу 2022 года Великобритания планирует прекратить любую зависимость от российских угля и нефти и "как можно скорее после этого прекратить импорт газа".
"Со следующей недели также будет запрещен экспорт ключевого нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, что снизит возможности России по добыче и экспорту нефти, что нанесет удар не только по финансам отрасли, но и по ее возможностям в целом", – сообщили в пресс-службе.
Также Великобритания вводит запрет на импорт продукции из железа и стали. Кроме того, санкции вводятся против восьми человек, которых правительство Великобритании называет олигархами. Среди них:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня новые санкции против РФ ввели также США. В Белом доме объявили о санкциях против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка", а также о запрете всех новых инвестиций в экономику РФ и полных блокирующих санкциях в отношении наиболее важных и крупных российских государственных предприятий. Список этих предприятий минфин США обнародует 7 апреля. В Белом доме отметили, что эти широкомасштабные финансовые санкции следуют за введенными в начале этой недели мерами, направленными на блокировку выплат по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.
Также США ввели персональные санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также против членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.