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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит". Великобритания ввела новые санкции против РФ

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Трасс объявила о новых санкциях против РФ
Трасс объявила о новых санкциях против РФ
Фото: EPA

Великобритания вводит новые санкции против России из-за ее войны против Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании 6 апреля со ссылкой на главу МИД Лиз Трасс.

"Сегодня мы активизируем нашу кампанию, чтобы положить конец ужасной войне [президента РФ Владимира] Путина с помощью некоторых из наших самых жестких санкций. Наша последняя волна мер положит конец импорту Великобританией российских энергоносителей и наложит санкции на большее количество частных лиц и предприятий, уничтожив военную машину Путина. Вместе с нашими союзниками мы показываем российской элите, что они не могут умыть руки от зверств, совершенных по приказу Путина. Мы не успокоимся, пока Украина не победит", – заявила министр.

Великобритания замораживает активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка". В пресс-службе отметили, что "Сбербанк" – крупнейший банк России и замораживание проводится в координации с США.

Также санкции включают полный запрет на все новые внешние инвестиции в Россию.

"В 2020 году инвестиции Великобритании в Россию составили более £11 млрд [$14,4 млрд]. Это станет еще одним серьезным ударом по российской экономике и еще больше ограничит ее будущие возможности", – говорится в сообщении.

К концу 2022 года Великобритания планирует прекратить любую зависимость от российских угля и нефти и "как можно скорее после этого прекратить импорт газа".

"Со следующей недели также будет запрещен экспорт ключевого нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов, что снизит возможности России по добыче и экспорту нефти, что нанесет удар не только по финансам отрасли, но и по ее возможностям в целом", – сообщили в пресс-службе.

Также Великобритания вводит запрет на импорт продукции из железа и стали. Кроме того, санкции вводятся против восьми человек, которых правительство Великобритании называет олигархами. Среди них:

  • Вячеслав (Моше) Кантор, крупнейший акционер компании по производству удобрений "Акрон", "имеющей жизненно важное стратегическое значение для правительства России";
  • Андрей Гурьев, "известный сподвижник Владимира Путина" и основатель "ФосАгро" – "жизненно важной" стратегической компании, производящей удобрения.
  • Сергей Когогин, директор КамАЗа;
  • Сергей Сергеевич Иванов, президент крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса", которая также попала под санкции Великобритании;
  • Леонид Михельсон, основатель и генеральный директор ведущего российского производителя природного газа "Новатэк" с состоянием в £18 млрд;
  • Андрей Акимов, генеральный директор третьего по величине банка России "Газпромбанк";
  • Александр Дюков, генеральный директор третьей по величине в России и мажоритарной государственной нефтедобывающей компании "Газпромнефть".
  • Борис Борисович Ротенберг, сын совладельца крупнейшей в России газопроводной компании СГМ. Семья Ротенбергов "известна своими тесными связями с Путиным", некоторые из них уже попали под санкции, добавили в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня новые санкции против РФ ввели также США. В Белом доме объявили о санкциях против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка", а также о запрете всех новых инвестиций в экономику РФ и полных блокирующих санкциях в отношении наиболее важных и крупных российских государственных предприятий. Список этих предприятий минфин США обнародует 7 апреля. В Белом доме отметили, что эти широкомасштабные финансовые санкции следуют за введенными в начале этой недели мерами, направленными на блокировку выплат по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.

Также США ввели персональные санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также против членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, санкции, Сбербанк России, Сбербанк, война России против Украины, Борис Ротенберг, Андрей Акимов, КамАЗ, Сергей Когогин, Лиз Трасс, Леонид Михельсон
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