Белый дом: Эксперты прогнозируют, что в 2022 году ВВП России сократится на 15%, что сведет на нет все достижения последних 15 лет

В Белом доме отметили, что Соединенные Штаты и более 30 союзников и партнеров по всему миру ввели "самые действенные, скоординированные и широкомасштабные экономические ограничения в истории".
"Эксперты прогнозируют, что в этом году ВВП России сократится на 15%, что сведет на нет все достижения последних 15 лет. Инфляция уже превысила 15% и, по прогнозам, ускорится еще больше. С российского рынка уже ушли более 600 компаний частного сектора. Цепочки поставок в России были серьезно нарушены. Россия, скорее всего, потеряет статус крупной экономики и продолжит длительное погружение в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию. По сравнению с прошлым годом экспорт из США в Россию товаров, подпадающих под наш новый экспортный контроль, сократился на 99% в стоимостном выражении, и сила этих ограничений со временем будет возрастать, поскольку Россия сокращает все оставшиеся запасы запчастей для определенных самолетов, танков и другие ресурсы, необходимые путинской военной машине", – заявили в администрации президента США.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
США сегодня объявили о санкциях против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка", а также о запрете всех новых инвестиций в экономику РФ и полных блокирующих санкциях в отношении наиболее важных и крупных российских государственных предприятий. Список этих предприятий минфин США обнародует 7 апреля. В Белом доме отметили, что эти широкомасштабные финансовые санкции следуют за введенными в начале этой недели мерами, направленными на блокировку выплат по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.
Также вводятся персональные санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также против членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.