Henkel не собирается уходить из России

По ее словам, деятельность компании в стране подпадает под ограничения.
Она добавила, что руководство Henkel будет очень внимательно следить за текущими геополитическими событиями и при необходимости примет дополнительные меры.
Финансовый директор Henkel Марко Свобода заявил на той же встрече, что компания придерживается целей на 2022 год, опубликованных в январе, хотя и уточнил, что они очень амбициозны, учитывая огромную неопределенность и растущие затраты.
Henkel – немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, с начала российского вторжения в Украину РФ покинули уже более 500 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре Coca-Cola, Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказались сеть супермаркетов "Aшан" и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.