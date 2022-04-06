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Henkel не собирается уходить из России

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Руководство Henkel пообещало следить за геополитическими событиями и при необходимости принять дополнительные меры
Руководство Henkel пообещало следить за геополитическими событиями и при необходимости принять дополнительные меры
Фото: EPA

Немецкая компания Henkel пока продолжит вести бизнес в России. Об этом заявила 4 апреля председатель компании Симона Бажель-Тра акционерам на ежегодном общем собрании группы, пишет Reuters.

По ее словам, деятельность компании в стране подпадает под ограничения.

Она добавила, что руководство Henkel будет очень внимательно следить за текущими геополитическими событиями и при необходимости примет дополнительные меры.

Финансовый директор Henkel Марко Свобода заявил на той же встрече, что компания придерживается целей на 2022 год, опубликованных в январе, хотя и уточнил, что они очень амбициозны, учитывая огромную неопределенность и растущие затраты.

Henkel – немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, с начала российского вторжения в Украину РФ покинули уже более 500 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, JyskApple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре Coca-Cola, Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказались сеть супермаркетов "Aшан" и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, торговля, война России против Украины
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