Henkel не собирается уходить из России

Руководство Henkel пообещало следить за геополитическими событиями и при необходимости принять дополнительные меры Фото: EPA

По ее словам, деятельность компании в стране подпадает под ограничения.

Она добавила, что руководство Henkel будет очень внимательно следить за текущими геополитическими событиями и при необходимости примет дополнительные меры.

Финансовый директор Henkel Марко Свобода заявил на той же встрече, что компания придерживается целей на 2022 год, опубликованных в январе, хотя и уточнил, что они очень амбициозны, учитывая огромную неопределенность и растущие затраты.

Henkel – немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены, клеевых материалов.

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