ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США вводят санкции против "Сбербанка" и "Альфа-Банка" и запрещают новые инвестиции в РФ – Белый дом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США ввели санкции против "Альфа-Банка"
США ввели санкции против "Альфа-Банка"
Фото: EPA

США вводят новые санкции для России в связи с ее войной против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 6 апреля.

В частности, вводятся блокирующие санкции против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка".

"Это действие заморозит любые активы "Сбербанка" и "Альфа-Банка", связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам Соединенных Штатов вести с ними дела. "Сбербанк" владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора и имеет системно важное значение для российской экономики. "Альфа-Банк" – крупнейшая частная финансовая организация России и четвертая по величине финансовая организация России в целом", – говорится в сообщении.

Также будут запрещены все новые инвестиции в РФ.

"Президент [США Джо] Байден подпишет новый указ, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны граждан США, где бы они ни находились, что еще больше изолирует РФ от мировой экономики. Эта акция основана на решении более 600 транснациональных компаний покинуть Россию. Выход частного сектора включает производителей, энергетические компании, крупных розничных торговцев, финансовые учреждения, а также других поставщиков услуг, таких как юридические и консалтинговые фирмы", – сообщили в Белом доме.

Кроме того, вводятся полные блокирующие санкции в отношении крупнейших и наиболее важных государственных предприятий РФ.

"Это запретит любому гражданину США совершать сделки с этими организациями и заморозит любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США, что нанесет ущерб способности Кремля использовать эти организации, от которых он зависит, для обеспечения и финансирования своей войны в Украине. Министерство финансов объявит об этих организациях завтра", – заявили в пресс-службе.

В администрации президента США отметили, что Соединенные Штаты вместе со странами "Большой семерки" и Европейским союзом продолжат налагать на режим президента РФ Владимира Путина санкции, которые повлекут "серьезные и немедленные экономические издержки", за его зверства в Украине, в том числе в Буче Киевской области

"В рамках этих усилий Соединенные Штаты объявляют о разрушительных экономических мерах по запрету новых инвестиций в России и вводят самые суровые финансовые санкции в отношении крупнейшего российского банка и нескольких наиболее важных государственных предприятий, а также в отношении российских правительственных чиновников и членов их семей", – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что данные широкомасштабные финансовые санкции следуют за введенными в начале этой неделе мерами, направленными на блокировку выплат по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, инвестиции, санкции, экономика, Альфа-Банк, Сбербанк России, Белый дом, Сбербанк, Буча, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
"В Украину будем возвращаться вне зависимости от ситуации". Жена Павлика рассказала, почему вместе с сыном уехала в Израиль
"В Украину будем возвращаться вне зависимости от ситуации". Жена Павлика рассказала, почему вместе с сыном уехала в Израиль
  "До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе
  "До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе
  Данилко: Я если бы и увидел Путина, то только мертвым. Я за такую встречу – он лежит, я потрогал лоб и говорю: "Ребята, холодный!"
  Данилко: Я если бы и увидел Путина, то только мертвым. Я за такую встречу – он лежит, я потрогал лоб и говорю: "Ребята, холодный!"
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
  "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке
  "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
Тополя: Презираю тех, кто "сливается" из страны. Когда Украина выгрызет победу, беглецы вернутся на своих "мерсах" в предвкушении дерибана
Тополя: Презираю тех, кто "сливается" из страны. Когда Украина выгрызет победу, беглецы вернутся на своих "мерсах" в предвкушении дерибана
  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык
  "Даже тон моего голоса стал красивее". Тринчер рассказала о переменах после перехода на украинский язык
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (87503)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (53437)
3
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (35860)
4
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (27014)
5
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (26170)
6
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (20382)
7
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (17837)
8
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (15665)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS