США вводят санкции против "Сбербанка" и "Альфа-Банка" и запрещают новые инвестиции в РФ – Белый дом

В частности, вводятся блокирующие санкции против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка".

"Это действие заморозит любые активы "Сбербанка" и "Альфа-Банка", связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам Соединенных Штатов вести с ними дела. "Сбербанк" владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора и имеет системно важное значение для российской экономики. "Альфа-Банк" – крупнейшая частная финансовая организация России и четвертая по величине финансовая организация России в целом", – говорится в сообщении.

Также будут запрещены все новые инвестиции в РФ.

"Президент [США Джо] Байден подпишет новый указ, который включает запрет на новые инвестиции в Россию со стороны граждан США, где бы они ни находились, что еще больше изолирует РФ от мировой экономики. Эта акция основана на решении более 600 транснациональных компаний покинуть Россию. Выход частного сектора включает производителей, энергетические компании, крупных розничных торговцев, финансовые учреждения, а также других поставщиков услуг, таких как юридические и консалтинговые фирмы", – сообщили в Белом доме.

Кроме того, вводятся полные блокирующие санкции в отношении крупнейших и наиболее важных государственных предприятий РФ.

"Это запретит любому гражданину США совершать сделки с этими организациями и заморозит любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США, что нанесет ущерб способности Кремля использовать эти организации, от которых он зависит, для обеспечения и финансирования своей войны в Украине. Министерство финансов объявит об этих организациях завтра", – заявили в пресс-службе.

В администрации президента США отметили, что Соединенные Штаты вместе со странами "Большой семерки" и Европейским союзом продолжат налагать на режим президента РФ Владимира Путина санкции, которые повлекут "серьезные и немедленные экономические издержки", за его зверства в Украине, в том числе в Буче Киевской области.

"В рамках этих усилий Соединенные Штаты объявляют о разрушительных экономических мерах по запрету новых инвестиций в России и вводят самые суровые финансовые санкции в отношении крупнейшего российского банка и нескольких наиболее важных государственных предприятий, а также в отношении российских правительственных чиновников и членов их семей", – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что данные широкомасштабные финансовые санкции следуют за введенными в начале этой неделе мерами, направленными на блокировку выплат по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.