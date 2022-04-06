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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в выступлении перед парламентом Ирландии призвал усилить санкции против РФ

Зеленский: И хотя вы нейтральная страна, вы не остались нейтральными к горю и страданиям, которые Россия принесла украинцам
Зеленский: И хотя вы – нейтральная страна, вы не остались нейтральными к горю и страданиям, которые Россия принесла украинцам
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля выступил перед парламентом Ирландии. Речь президента опубликовала пресс-служба главы государства.

"Вы с первых дней российского вторжения – на стороне добра. На стороне свободы. На стороне Украины. И это тоже факт. Вы не сомневались, помогать ли нам. Вы сразу начали это делать. И хотя вы – нейтральная страна, вы не остались нейтральными к горю и страданиям, которые Россия принесла украинцам. Я благодарен всем вам за это", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия не остановится и не откажется от своих намерений покорить Украину.

"Поэтому я призываю вас проявить еще большее лидерство в нашей антивоенной коалиции! Призываю вас убеждать партнеров по Евросоюзу в отношении более жестких санкций против Российской Федерации. К таким санкциям, которые реально остановят военную машину России", – заявил президент.

По его словам, надо останавливать всю торговлю с РФ, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира.

"Надо обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит именно на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы. Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Пока что. Политические лидеры, бизнес лидеры. Которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб.  Я уверен, что ваше лидерство может это изменить", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

Теги: Россия, Украина, санкции, нефть, Ирландия, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины
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