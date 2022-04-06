Зеленский в выступлении перед парламентом Ирландии призвал усилить санкции против РФ

Зеленский: И хотя вы – нейтральная страна, вы не остались нейтральными к горю и страданиям, которые Россия принесла украинцам Фото: president.gov.ua

"Вы с первых дней российского вторжения – на стороне добра. На стороне свободы. На стороне Украины. И это тоже факт. Вы не сомневались, помогать ли нам. Вы сразу начали это делать. И хотя вы – нейтральная страна, вы не остались нейтральными к горю и страданиям, которые Россия принесла украинцам. Я благодарен всем вам за это", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия не остановится и не откажется от своих намерений покорить Украину.

"Поэтому я призываю вас проявить еще большее лидерство в нашей антивоенной коалиции! Призываю вас убеждать партнеров по Евросоюзу в отношении более жестких санкций против Российской Федерации. К таким санкциям, которые реально остановят военную машину России", – заявил президент.

По его словам, надо останавливать всю торговлю с РФ, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира.

"Надо обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит именно на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы. Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Пока что. Политические лидеры, бизнес лидеры. Которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб. Я уверен, что ваше лидерство может это изменить", – подчеркнул Зеленский.

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