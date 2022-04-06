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"Нефть в Украине превращается в красную кровь". Финляндия готова отказаться от российской нефти

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Линтиля сказал, что замена российской нефти не представляет особой проблемы
Линтиля сказал, что замена российской нефти не представляет особой проблемы
Фото: ЕРА

Правительство Финляндии подготовилось к отказу от российской нефти. Об этом 4 апреля заявил министр экономики страны Мика Линтиля, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

"Нефть сейчас в Украине превращается в красную кровь", – сказал политик.

Линтиля добавил, что замена российской нефти не представляет особой проблемы, нефть можно импортировать из других стран.

"Россию нужно изолировать в энергетическом плане, потому что это единственный способ настолько сильно повлиять на российскую экономику, чтобы это повлияло на их действия", – заявил он.

Министр ожидает, что Европейский союз введет энергетические санкции против России.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

Теги: Россия, Украина, санкции, нефть, Финляндия, эмбарго, Европейский союз, война России против Украины, кровь
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