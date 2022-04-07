Канада ввела санкции против девяти россиян. Двое из них попали под ограничения впервые

Активы тех, кто попал в санкционный список, будут заморожены, а им самим запрещен въезд в Канаду Фото: depositphotos.com

Под санкции попали:

совладелец "Норникеля" Владимир Потанин;

владелец компании Renova Виктор Вексельберг;

акционер "Сибура" и предполагаемый бывший зять президент РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов;

глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон;

бывший глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, его жена Галина Пумпянская;

руководитель компании "Марафон групп" Александр Винокуров;

председатель совета директоров "Русагро" Вадим Мошкович;

начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков.

При этом, как отмечает Bloomberg, Потанин и Михельсон (№2 и №5 рейтинга богатейших россиян по версии Forbes) попали под западные санкции впервые.

Активы тех, кто попал в санкционный список, будут заморожены, а им самим запрещен въезд в Канаду. Кроме того, попавшим под санкции запрещено совершать сделки с любой собственностью на территории Канады и получать займы.

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