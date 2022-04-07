Канада ввела санкции против девяти россиян. Двое из них попали под ограничения впервые

Под санкции попали:
При этом, как отмечает Bloomberg, Потанин и Михельсон (№2 и №5 рейтинга богатейших россиян по версии Forbes) попали под западные санкции впервые.
Активы тех, кто попал в санкционный список, будут заморожены, а им самим запрещен въезд в Канаду. Кроме того, попавшим под санкции запрещено совершать сделки с любой собственностью на территории Канады и получать займы.
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Санкции Канады последовали за новыми ограничениями от США и Великобритании, введенными 6 апреля.
В Белом доме объявили о санкциях против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка", а также о запрете всех новых инвестиций в экономику РФ и полных блокирующих санкциях в отношении наиболее важных и крупных российских государственных предприятий. Также США ввели персональные санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, против членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.
Великобритания заморозила активы "Сбербанка" и Московского кредитного банка, ввела персональные санкции против крупнейшего акционера компании по производству удобрений "Акрон" Вячеслава Кантора, основателя "ФосАгро" Андрея Гурьева, директора "КамАЗа" Сергея Когогина и других.