Дуда: Диалог с Россией не имеет смысла. Санкции должны быть усилены

"Диалог с Россией не имеет смысла. Владимиру Путину надо ставить очень жесткие условия. Нужно сказать: "Если вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить". Мы будем решительно поддерживать Украину, мы будем усиливать санкционный режим, потому что если вести диалог, который ничего не дает, – это всего лишь игра, чтобы выиграть время для России", – заявил он.

Дуда призвал к дополнительным санкциям против России и ее энергетического сектора.

"Режим санкций должен быть усилен. У меня в этом нет никаких сомнений. Это, конечно, очень сложная задача... Проблема, однако, в том, что для некоторых стран, ну, для них это принципиально", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)