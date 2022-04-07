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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда: Диалог с Россией не имеет смысла. Санкции должны быть усилены

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Дуда: Путину надо ставить очень жесткие условия
Дуда: Путину надо ставить очень жесткие условия
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда сомневается в эффективности диалога с РФ о прекращении ее войны против Украины на данном этапе конфликта. Об этом он сказал в интервью каналу CNN 6 апреля.

"Диалог с Россией не имеет смысла. Владимиру Путину надо ставить очень жесткие условия. Нужно сказать: "Если вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить". Мы будем решительно поддерживать Украину, мы будем усиливать санкционный режим, потому что если вести диалог, который ничего не дает, – это всего лишь игра, чтобы выиграть время для России", – заявил он.

Дуда призвал к дополнительным санкциям против России и ее энергетического сектора.

"Режим санкций должен быть усилен. У меня в этом нет никаких сомнений. Это, конечно, очень сложная задача... Проблема, однако, в том, что для некоторых стран, ну, для них это принципиально", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Накануне переговоров в Турции глава украинской делегации Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он подчеркнул, что Украина никогда на это не согласится.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Польша, санкции, переговоры, Анджей Дуда, война России против Украины
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