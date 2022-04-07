Австралия ввела санкции против 67 российских бизнесменов и чиновников

Австралия уже ввела санкции в отношении почти 600 физических и юридических лиц в связи с войной РФ против Украины Фото: depositphotos.com

Под санкции, в частности, попали:

российский военный чиновник, генерал-полковник Михаил Мизинцев, который руководит осадой Мариуполя;

вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко;

министр экономического развития РФ Максим Решетников;

заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Бабаков.

Кроме того, ограничения ввели против коллаборантки, "и.о. мэра Мелитополя" Галины Данильченко и члена украинского парламента Олега Волошина за "работу с Россией над подрывом украинского правительства".

Таким образом, правительство Австралии ввело санкции в отношении почти 600 физических и юридических лиц в связи с войной РФ против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)