Австралия ввела санкции против 67 российских бизнесменов и чиновников

Под санкции, в частности, попали:
Кроме того, ограничения ввели против коллаборантки, "и.о. мэра Мелитополя" Галины Данильченко и члена украинского парламента Олега Волошина за "работу с Россией над подрывом украинского правительства".
Таким образом, правительство Австралии ввело санкции в отношении почти 600 физических и юридических лиц в связи с войной РФ против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 марта правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 российских пропагандистов, в том числе из RT, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront, сообщил МИД страны. Под санкции попали главред RT Маргарита Симоньян, телеведущие Тигран Кеосаян и Ольга Скабеева.
Также санкции ввели в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи – сына Виктора Лукашенко и жены Галины Лукашенко.