"Их около 2 млн". Глава Европарламента выступила за санкции против членов партии "Единая Россия"

Метсола: Мы не остановимся, пока не перестанем быть зависимыми от России вообще Фото: EPA

"Мы должны расширить санкции на всех членов "Единой России" – всех членов путинской партии. Их около 2 млн., и они все политически видимы. Я думаю, что это может быть сделано", – сказала она.

Отвечая на вопрос о способности ЕС и дальше единогласно принимать решения о санкциях для России, учитывая недавнее переизбрание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который имеет репутацию союзника президента РФ Владимира Путина, Метсола сказала: "Для меня позиция не изменилась и не должна измениться. Прежде всего, мы должны смотреть в будущее, где в плане энергоресурсов мы не зависим от Кремля вообще. Это то, где мы прямо или косвенно финансируем эту войну".

По ее словам, уже есть "очень обнадеживающие и вдохновляющие" решения ряда государств – членов ЕС полностью отказаться от российского электричества и энергоносителей.

"Конечно, у каждой страны есть свои обстоятельства, своя реальность – есть такие, которые на 100% зависят от России. Но я думаю, что наш месседж заключается в том, что мы не остановимся, пока не перестанем быть зависимыми от России вообще. Что касается единства, я буду продолжать надеяться, что единство будет сохранено. И я призываю других лидеров европейских институций гарантировать, что так и будет", – заявила президент Европарламента.

Она также высказалась за дальнейшую поддержку Украины.

"Нет сомнений, что мы не можем больше полагать, что это [война] будет закончено в ближайшее время. Это больше не только о деэскалации, и должен быть соответствующий ответ", – заявила политик.