"Их около 2 млн". Глава Европарламента выступила за санкции против членов партии "Единая Россия"

"Мы должны расширить санкции на всех членов "Единой России" – всех членов путинской партии. Их около 2 млн., и они все политически видимы. Я думаю, что это может быть сделано", – сказала она.
Отвечая на вопрос о способности ЕС и дальше единогласно принимать решения о санкциях для России, учитывая недавнее переизбрание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который имеет репутацию союзника президента РФ Владимира Путина, Метсола сказала: "Для меня позиция не изменилась и не должна измениться. Прежде всего, мы должны смотреть в будущее, где в плане энергоресурсов мы не зависим от Кремля вообще. Это то, где мы прямо или косвенно финансируем эту войну".
По ее словам, уже есть "очень обнадеживающие и вдохновляющие" решения ряда государств – членов ЕС полностью отказаться от российского электричества и энергоносителей.
"Конечно, у каждой страны есть свои обстоятельства, своя реальность – есть такие, которые на 100% зависят от России. Но я думаю, что наш месседж заключается в том, что мы не остановимся, пока не перестанем быть зависимыми от России вообще. Что касается единства, я буду продолжать надеяться, что единство будет сохранено. И я призываю других лидеров европейских институций гарантировать, что так и будет", – заявила президент Европарламента.
Она также высказалась за дальнейшую поддержку Украины.
"Нет сомнений, что мы не можем больше полагать, что это [война] будет закончено в ближайшее время. Это больше не только о деэскалации, и должен быть соответствующий ответ", – заявила политик.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.