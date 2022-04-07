Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20

Резолюцию поддержали 513 евродепутатов, 22 были против, 13 воздержались.

Европарламент выразил возмущение по поводу зверств российской армии против мирного населения Украины, потребовал привлечь к ответственности виновных в этом и призвал ввести "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа", сказано в резолюции.

Ведение эмбарго должно сопровождаться планом по обеспечению стран ЕС энергоносителями и стратегией отмены санкций против РФ в случае, если она "предпримет шаги по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полностью выведет свои войска с территории Украины".

Также евродепутаты призывают исключить Россию из состава ряда международных организаций – "Большой двадцатки" (G20), Совета ООН по правам человека, Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО. Также они требуют отключить все российские банки от системы SWIFT, запретить всем судам, связанным с РФ, заходить в территориальные воды и порты ЕС, заблокировать автомобильные перевозки из России и Беларуси.

Санкции против Беларуси должны иметь зеркальное отражение санкциям, которые вводят против РФ, настаивают они.