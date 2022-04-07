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Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь и исключить РФ из G20

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Резолюцию поддержали 513 евродепутатов
Резолюцию поддержали 513 евродепутатов
Фото: ЕРА

Европейский парламент на заседании 7 апреля принял резолюцию, которой призвал Совет Европейского Союза ввести дополнительные санкции против России, в частности – эмбарго на энергоносители из РФ. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Резолюцию поддержали 513 евродепутатов, 22 были против, 13 воздержались. 

Европарламент выразил возмущение по поводу зверств российской армии против мирного населения Украины, потребовал привлечь к ответственности виновных в этом и призвал ввести "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа", сказано в резолюции. 

Ведение эмбарго должно сопровождаться планом по обеспечению стран ЕС энергоносителями и стратегией отмены санкций против РФ в случае, если она "предпримет шаги по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полностью выведет свои войска с территории Украины".

Также евродепутаты призывают исключить Россию из состава ряда международных организаций – "Большой двадцатки" (G20), Совета ООН по правам человека, Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО. Также они требуют отключить все российские банки от системы SWIFT, запретить всем судам, связанным с РФ, заходить в территориальные воды и порты ЕС, заблокировать автомобильные перевозки из России и Беларуси. 

Санкции против Беларуси должны иметь зеркальное отражение санкциям, которые вводят против РФ, настаивают они. 

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

6 апреля о новых санкциях против РФ объявили США, Великобритания и Канада.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, газ, санкции, Европарламент, импорт, Интерпол, нефть, ЮНЕСКО, эмбарго, SWIFT, Европейский союз, резолюция, Европа, перевозки, российские банки, ЕС
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