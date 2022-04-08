Украинцы несгибаемы. Зеленский – Черчилль нашего времени – экс-посол США в Украине

Йованович заявила, что Зеленский "объединяет, вдохновляет не только украинцев, но и весь мир" Фото: president.gov.ua

"Зеленский трансформировался из актера-комика и бизнесмена в президента страны. Он много работал, боролся с вызовами, как и все президенты, и добился определенного прогресса. И вдруг он внезапно преобразился и стал Уинстоном Черчиллем нашего времени", – отметила она.

Йованович добавила, что Зеленский отражает ценности украинского народа, "объединяет, вдохновляет не только украинцев, но и весь мир".

"Украинцы – это люди, которые боролись с Россией веками, и особенно последние восемь лет. Они несгибаемы и сильны. Столетиями они знали, что у них есть своя идентичность, своя культура и своя родина. Когда Россия вторглась в их страну, разбомбила их дома, убила их детей, они начали сражаться. Украинцы выросли на поэзии величайшего классика Тараса Шевченко. У него есть знаменитая фраза: "Боритесь – поборете". И это именно то, что мы видим сейчас в Украине", – заявила экс-посол.

По ее словам, стремление президента РФ Владимира Путина подчинить Украину является попыткой изменить мировой правопорядок.

"Путин в своих высказываниях очень четко заявлял, что международный правопорядок не работает. Если Путина не остановить в Украине, он пойдет дальше, у него большие цели, не только территориальные, но и глобальные. И президент [США Джо] Байден очень хорошо это понимает. Этот момент важен не только для Украины, но и для США, потому что если России удастся изменить способ ведения международных отношений, то границы и суверенитет не будут уважаться. Это сделает нас менее процветающими, менее свободными и гораздо менее безопасными", – считает бывший посол США в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 апреля заявил, что весь мир восхищается смелостью и мужеством украинской армии и украинского народа.

"Мы восхищаемся политическим руководством Украины. Они вдохновляют нас всех", – заявил Столтенберг.