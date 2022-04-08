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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Макарове обнаружили более 130 тел украинцев, расстрелянных российскими оккупантами – сельский глава

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22 марта в Генштабе ВСУ заявили, что отбросили российских оккупантов от Макарова
22 марта в Генштабе ВСУ заявили, что отбросили российских оккупантов от Макарова
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

В поселке Макаров Киевской области обнаружили 132 расстрелянных человека. Об этом во время телемарафона 8 апреля заявил сельский глава Вадим Токарь, сообщает "Главком".

По его словам, выявлены не только отдельные трупы, но и массовые захоронения граждан.

"До войны в Макарове проживало до 15 тыс. жителей, во время активной фазы обороны осталось менее 1 тыс.", – уточнил Токарь.

Он подчеркнул, что оккупанты разрушили поселок на 40%. Многие дома местных жителей не подлежат восстановлению.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За Макаров бои шли с начала российского вторжения. 2 марта ВСУ сообщали, что им удалось освободить Макаров от оккупантов и закрепиться там, но позже российские войска снова продвинулись к поселку. 

22 марта в Генштабе ВСУ заявили, что отбросили российских оккупантов от Макарова.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, украинцы, война России против Украины, массовые захоронения, Макаров
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