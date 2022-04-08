В Макарове обнаружили более 130 тел украинцев, расстрелянных российскими оккупантами – сельский глава

По его словам, выявлены не только отдельные трупы, но и массовые захоронения граждан.
"До войны в Макарове проживало до 15 тыс. жителей, во время активной фазы обороны осталось менее 1 тыс.", – уточнил Токарь.
Он подчеркнул, что оккупанты разрушили поселок на 40%. Многие дома местных жителей не подлежат восстановлению.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За Макаров бои шли с начала российского вторжения. 2 марта ВСУ сообщали, что им удалось освободить Макаров от оккупантов и закрепиться там, но позже российские войска снова продвинулись к поселку.
22 марта в Генштабе ВСУ заявили, что отбросили российских оккупантов от Макарова.