В Макарове обнаружили более 130 тел украинцев, расстрелянных российскими оккупантами – сельский глава

22 марта в Генштабе ВСУ заявили, что отбросили российских оккупантов от Макарова Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

По его словам, выявлены не только отдельные трупы, но и массовые захоронения граждан.

"До войны в Макарове проживало до 15 тыс. жителей, во время активной фазы обороны осталось менее 1 тыс.", – уточнил Токарь.

Он подчеркнул, что оккупанты разрушили поселок на 40%. Многие дома местных жителей не подлежат восстановлению.

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