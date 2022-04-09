Депутат от ОПЗЖ, назначенный оккупантами "мэром Мариуполя", стал подозреваемым в госизмене – Офис генпрокурора

"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, депутат [...] добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполя" после "указа" главаря боевиков "ДНР" за 6 апреля.

"Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", – объяснили в украинском ведомстве.

Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

Офис генпрокурора не назвал фамилию подозреваемого.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин назначил "мэром Мариуполя" Константина Иващенко, информировал 6 апреля пропагандистский ресурс боевиков ДАН.

Иващенко – один из пяти депутатов горсовета от ОПЗЖ, которые были информаторами оккупантов и занимались корректировкой огня по городу.

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