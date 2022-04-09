Депутат от ОПЗЖ, назначенный оккупантами "мэром Мариуполя", стал подозреваемым в госизмене – Офис генпрокурора

"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, депутат [...] добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполя" после "указа" главаря боевиков "ДНР" за 6 апреля.
"Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", – объяснили в украинском ведомстве.
Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.
Офис генпрокурора не назвал фамилию подозреваемого.
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин назначил "мэром Мариуполя" Константина Иващенко, информировал 6 апреля пропагандистский ресурс боевиков ДАН.
Иващенко – один из пяти депутатов горсовета от ОПЗЖ, которые были информаторами оккупантов и занимались корректировкой огня по городу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".