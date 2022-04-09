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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Депутат от ОПЗЖ, назначенный оккупантами "мэром Мариуполя", стал подозреваемым в госизмене – Офис генпрокурора

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За Мариуполь идут бои
За Мариуполь идут бои
Фото: ЕРА (архив)

Депутат Мариупольского горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) стал подозреваемым в уголовном производстве о государственной измене за сотрудничество с российскими оккупантами. Об этом 9 апреля в Facebook проинформировал Офис генерального прокурора Украины.

"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). По данным следствия, депутат [...] добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполя" после "указа" главаря боевиков "ДНР" за 6 апреля.

"Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", – объяснили в украинском ведомстве.

Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/346721410824032

Офис генпрокурора не назвал фамилию подозреваемого.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин назначил "мэром Мариуполя" Константина Иващенко, информировал 6 апреля пропагандистский ресурс боевиков ДАН.

Иващенко – один из пяти депутатов горсовета от ОПЗЖ, которые были информаторами оккупантов и занимались корректировкой огня по городу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают. 

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

Теги: война, прокуратура, депутаты, Мариуполь, боевики, горсовет, Денис Пушилин, вторжение, ДНР, госизмена, преступление, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, сотрудничество, ОПЗЖ, коллаборационизм
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