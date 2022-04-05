В горсовете Мариуполя заявили, что пять его депутатов от ОПЗЖ были информаторами и корректировали огонь российских оккупантов

Предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли оккупантам быстро парализовать Мариуполь и создать гуманитарную катастрофу, отметили в горсовете Фото: Маріупольська міська рада / Facebook

Их имена 5 апреля в Facebook опубликовал пресс-центр горсовета Мариуполя (Донецкая область).

"Получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры", – говорится в заявлении.

Согласно сообщению, российским оккупантам помогали депутаты Константин Иващенко, Дмитрий Хаджинов, Евгений Хармышев, Наталья Сотникова и Елена Карпенко.

Отмечается, что с первых дней войны, которая началась после вторжения РФ, российские военные "прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города, коммунальные компании и технику, склады с продовольствием и медикаментами, башни мобильных операторов и линии электропередачи, насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища".

Также были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения, а место собрания чрезвычайного штаба городских служб подвергалось обстрелам.

"Оказалось, именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно способствуют созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ", – резюмировали в горсовете.

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