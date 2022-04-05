В горсовете Мариуполя заявили, что пять его депутатов от ОПЗЖ были информаторами и корректировали огонь российских оккупантов

Их имена 5 апреля в Facebook опубликовал пресс-центр горсовета Мариуполя (Донецкая область).
"Получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры", – говорится в заявлении.
Согласно сообщению, российским оккупантам помогали депутаты Константин Иващенко, Дмитрий Хаджинов, Евгений Хармышев, Наталья Сотникова и Елена Карпенко.
Отмечается, что с первых дней войны, которая началась после вторжения РФ, российские военные "прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города, коммунальные компании и технику, склады с продовольствием и медикаментами, башни мобильных операторов и линии электропередачи, насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища".
Также были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения, а место собрания чрезвычайного штаба городских служб подвергалось обстрелам.
"Оказалось, именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно способствуют созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ", – резюмировали в горсовете.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. По данным местных властей на 28 марта, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из них около 210 – дети. Кроме того, множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.
На восстановление разрушенного российскими оккупантами Мариуполя понадобится как минимум $10 млрд, посчитали в местном горсовете.