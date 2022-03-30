Киве объявили новые подозрения

Киве инкриминируют:

"Прокуроры прилагают колоссальные усилия, чтобы задержать уже бывшего народного депутата. Это, как оказалось, не так-то просто. У нас есть основания утверждать, что Кива пользуется другими документами, неизвестными следователям и прокурорам. Но обязательно привлечем его к ответственности", – подчеркнула она.

Контекст:

24 февраля – в день военного нападения России на Украину – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего" и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Схем" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном событиям в Украине. Во время этого эфира Кива заявил, что "для многих начало военной операции в какой-то мере воспринимается как изменение курса страны на сближение и возвращение наших дружеских, братских отношений".

В связи с этими заявлениями Киву 1 марта исключили из рядов фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

Киве объявили подозрение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. Венедиктова заявила, что он "сделал все, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора". 10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста, позже Госбюро расследований объявило о намерении объявить его в международный розыск.

15 марта Киву лишили депутатского мандата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.