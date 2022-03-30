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Киве объявили новые подозрения

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Киве объявили подозрение в призывах к насильственному захвату власти
Киве объявили подозрение в призывах к насильственному захвату власти
Фото: zagittya.com.ua

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала новые подозрения экс-нардепу Илье Киве. Об этом она написала 29 марта в Facebook.

Киве инкриминируют:

  • совершение публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины);
  • призывы к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины).

"Прокуроры прилагают колоссальные усилия, чтобы задержать уже бывшего народного депутата. Это, как оказалось, не так-то просто. У нас есть основания утверждать, что Кива пользуется другими документами, неизвестными следователям и прокурорам. Но обязательно привлечем его к ответственности", – подчеркнула она.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5341404672539091

Контекст:

24 февраля – в день военного нападения России на Украину – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего" и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

Еще до начала военного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию, а уже 28 февраля журналисты "Схем" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном событиям в Украине. Во время этого эфира Кива заявил, что "для многих начало военной операции в какой-то мере воспринимается как изменение курса страны на сближение и возвращение наших дружеских, братских отношений".

В связи с этими заявлениями Киву 1 марта исключили из рядов фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

Киве объявили подозрение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. Венедиктова заявила, что он "сделал все, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора". 10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста, позже Госбюро расследований объявило о намерении объявить его в международный розыск

15 марта Киву лишили депутатского мандата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Илья Кива, подозрение, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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