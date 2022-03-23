Житель Харьковской области призывал к созданию "ХНР", ему предъявили подозрение – Офис генпрокурора

"По данным следствия, 38-летний мужчина в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, действовал в целях изменения границ территории и государственной границы Украины. Он распространял в социальной сети "Одноклассники" призывы о вступлении в неофициальное общественное формирование с сепаратистской идеологией – создании "Харьковской народной республики", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что фигуранту дела уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемого взяли под стражу.