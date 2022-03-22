Поддержали войну в Украине. Офис генпрокурора сообщил о подозрении пяти ректорам российских вузов

ОГПУ сообщил ректорам о подозрении за призывы к нарушению территориальной целостности Украины Фото: depositphotos.com

Речь идет о руководителях Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Пензенского государственного университета, Пензенского государственного технологического университета, Пензенского агропромышленного колледжа и Пензенского государственного аграрного университета. Им сообщили о подозрении за призывы к нарушению территориальной целостности Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 4 марта 2022 года на официальном сайте Российского союза ректоров было обнародовано обращение более 260 руководителей вузов в поддержку войны в Украине. Аналогичные публичные призывы были опубликованы на сайтах специализированных ассоциаций российских вузов.

"Для попытки оправдания в глазах граждан РФ совершения военных преступлений и преступлений против человечности руководством страны-агрессора привлечен широкий круг медиа, публичных деятелей и известных личностей", – отметили в релизе.