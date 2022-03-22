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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поддержали войну в Украине. Офис генпрокурора сообщил о подозрении пяти ректорам российских вузов

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ОГПУ сообщил ректорам о подозрении за призывы к нарушению территориальной целостности Украины
ОГПУ сообщил ректорам о подозрении за призывы к нарушению территориальной целостности Украины
Фото: depositphotos.com

Офис генерального прокурора Украины 22 марта сообщил о подозрении пяти ректорам российских вузов. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

Речь идет о руководителях Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Пензенского государственного университета, Пензенского государственного технологического университета, Пензенского агропромышленного колледжа и Пензенского государственного аграрного университета. Им сообщили о подозрении за призывы к нарушению территориальной целостности Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 4 марта 2022 года на официальном сайте Российского союза ректоров было обнародовано обращение более 260 руководителей вузов в поддержку войны в Украине. Аналогичные публичные призывы были опубликованы на сайтах специализированных ассоциаций российских вузов.

"Для попытки оправдания в глазах граждан РФ совершения военных преступлений и преступлений против человечности руководством страны-агрессора привлечен широкий круг медиа, публичных деятелей и известных личностей", – отметили в релизе.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/335348025294704

Контекст:

Президент РФ Вдадимир Путин объявил войну Украине ночью 24 марта, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным ООН на 20 марта, подтверждены 902 погибших и 1459 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора
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