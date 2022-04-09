Российские захватчики обстреливают Одесскую область из оккупированного Крыма – Генштаб ВСУ

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, на Донбасс противник перебрасывает из Курской и Брянской областей РФ отдельные подразделения из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии.

"В Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь", – объяснили в Генштабе.

Украинские военные отмечают, что оккупанты продолжают интенсивные обстрелы и частичную блокировку Харькова, усиливают ведение радиоэлектронной разведки и развертывают на территории Белгородской области "полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов".

"На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел. На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова", – пишет Генштаб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)