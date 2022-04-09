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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ сменила командование своими войсками в Украине – ВВС

Дворников командовал группировкой российских войск в Сирии
Дворников командовал группировкой российских войск в Сирии
Фото: structure.mil.ru

Военно-политическое руководство России провело реорганизацию командования своими войсками, воюющими против Украины. Об этом сообщила 8 апреля телерадиокомпания ВВС, ссылаясь на данные западного чиновника.

По информации собеседника журналистов, руководство было заменено, сейчас за ведение войны отвечает командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников. 

Источник СМИ говорит, что у Дворникова большой опыт командования группировкой российских войск в Сирии, согласно данным на сайте минобороны РФ, генерал руководил этой группировкой с сентября 2015-го по июнь 2016 года. 

Как сообщил источник ВВС, координация между войсками РФ была очень слабой и цель Дворникова – улучшить ее. Учитывая опыт Дворникова в Сирии, он считает, что "общее командование и управление улучшится".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

9 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что в РФ уволили с руководящих должностей порядка восьми генералов из-за того, что те не выполнили задания, связанные с вторжением РФ в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, война России против Украины, минобороны РФ
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