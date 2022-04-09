РФ сменила командование своими войсками в Украине – ВВС

По информации собеседника журналистов, руководство было заменено, сейчас за ведение войны отвечает командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников.

Источник СМИ говорит, что у Дворникова большой опыт командования группировкой российских войск в Сирии, согласно данным на сайте минобороны РФ, генерал руководил этой группировкой с сентября 2015-го по июнь 2016 года.

Как сообщил источник ВВС, координация между войсками РФ была очень слабой и цель Дворникова – улучшить ее. Учитывая опыт Дворникова в Сирии, он считает, что "общее командование и управление улучшится".

Война России против Украины. Главное (обновляется)