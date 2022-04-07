Около 60 псковских военных отказались повторно ехать воевать в Украину, с ними "работает" руководство минобороны РФ – СМИ

В Пскове с военными-отказниками "работает" руководство минобороны РФ, отметили СМИ Фото: Минобороны России / Facebook

Отмечается, что после первых дней войны, которая началась 24 февраля, российские военные были сначала выведены на территорию Беларуси, после чего вернулись в Псков, в место дислокации.

Собеседники издания рассказали, что большую часть из военных увольняют, а некоторым – угрожают и уголовными делами.

По неофициальной информации, в Пскове с военными-отказниками "работает" руководство минобороны РФ, уточнила "Псковская губерния" в Telegram.

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