Около 60 псковских военных отказались повторно ехать воевать в Украину, с ними "работает" руководство минобороны РФ – СМИ

Отмечается, что после первых дней войны, которая началась 24 февраля, российские военные были сначала выведены на территорию Беларуси, после чего вернулись в Псков, в место дислокации.
Собеседники издания рассказали, что большую часть из военных увольняют, а некоторым – угрожают и уголовными делами.
По неофициальной информации, в Пскове с военными-отказниками "работает" руководство минобороны РФ, уточнила "Псковская губерния" в Telegram.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 6 апреля, составили около 18,6 тыс. личного состава, 684 танка, 150 самолетов, 135 вертолетов, 332 артиллерийские системы и другое.
Согласно информации Генштаба ВСУ, оккупанты завершают перегруппировку выведенных в РФ войск для начала наступательной операции на востоке Украины, чтобы полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей.