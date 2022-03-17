Псковский спецназ понес потери под Харьковом, командир бригады отказался выполнять приказы и вступил в конфликт с командованием – Центр оборонных реформ

По данным Центра оборонных реформ, российский полковник вступил в конфликт с руководством и отказался отправлять подчиненных в зону боевых действий на харьковском направлении Фото: ЕРА

Об этом руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина – НАТО, Александр Данилюк написал в Facebook 16 марта, ссылаясь на данные украинской разведки.

"Согласно данным украинской разведки, во 2-й отдельной бригаде спецназа ВС РФ (Псков) в результате боев на харьковском направлении уже более 30 погибших, 26 раненых, более 50 пропавших без вести, семь сдались в плен", – написал он.

По его данным, командир бригады полковник Констанин Бушуев вступил в конфликт с командованием 20-й армии и Западного военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий. Бушуева в результате отстранили от выполнения обязанностей, отметил Данилюк.

Также он рассказал, что в результате поражения артиллерией командного пункта 22-й отдельной бригады спецназа РФ (базируется в Ростовской области) убито восемь военнослужащих, еще восемь ранены.