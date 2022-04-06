18 600 оккупантов, 150 самолетов и 135 вертолетов. Генштаб ВСУ сообщил о потерях России за 41 день войны

Россия потеряла сотни единиц техники за время вторжения в Украину Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери в технике ориентировочно такие:

танки – 684;

боевые бронированные машины – 1861 ;

артиллерийские системы – 332;

реактивные системы залпового огня – 107;

средства противовоздушной обороны – 55;

самолеты – 150;

вертолеты – 135;

автомобильная техника – 1324;

корабли и катера – 7;

цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96;

специальная техника – 25;

пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.

Согласно данным, которые Генштаб публиковал накануне, число потерь РФ за сутки увеличилось на 100 человек в личном составе, также были уничтожены восемь танков, один вертолет, три бронемашины и два беспилотника.

В Генштабе отметили, что данные уточняются, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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