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ВОЙНА В УКРАИНЕ

18 600 оккупантов, 150 самолетов и 135 вертолетов. Генштаб ВСУ сообщил о потерях России за 41 день войны

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Россия потеряла сотни единиц техники за время вторжения в Украину
Россия потеряла сотни единиц техники за время вторжения в Украину
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По состоянию на утро 6 апреля потери российской армии составили порядка 18 600 человек, сообщил пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Потери в технике ориентировочно такие:

  • танки – 684;
  • боевые бронированные машины – 1861;
  • артиллерийские системы – 332;
  • реактивные системы залпового огня – 107;
  • средства противовоздушной обороны – 55;
  • самолеты – 150;
  • вертолеты – 135;
  • автомобильная техника – 1324;
  • корабли и катера – 7;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 96;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов – 4.

Согласно данным, которые Генштаб публиковал накануне, число потерь РФ за сутки увеличилось на 100 человек  в личном составе, также были уничтожены восемь танков, один вертолет, три бронемашины и два беспилотника. 

В Генштабе отметили, что данные уточняются, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288886993424386

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня идет 42-й день войны. 2 апреля Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область. По информации Генштаба, оккупанты продолжают готовить наступление с целью захвата Донбасса и отказались от наступления на северском и частично слобожанском направлениях. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, автомобили, Генштаб ВСУ, корабль, вертолет, беспилотники, самолеты, ВСУ, катер, война России против Украины, ракеты, корабли, потери России, российские оккупанты
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