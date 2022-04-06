18 600 оккупантов, 150 самолетов и 135 вертолетов. Генштаб ВСУ сообщил о потерях России за 41 день войны

Потери в технике ориентировочно такие:
Согласно данным, которые Генштаб публиковал накануне, число потерь РФ за сутки увеличилось на 100 человек в личном составе, также были уничтожены восемь танков, один вертолет, три бронемашины и два беспилотника.
В Генштабе отметили, что данные уточняются, так как подсчет потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня идет 42-й день войны. 2 апреля Вооруженные силы Украины полностью освободили Киевскую область. По информации Генштаба, оккупанты продолжают готовить наступление с целью захвата Донбасса и отказались от наступления на северском и частично слобожанском направлениях.