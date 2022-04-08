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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские пропагандисты похвастались ударом по "боевикам ВСУ" в Краматорске, а потом начали удалять посты и обвинять украинцев

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Поначалу пропагандисты утверждали, что ударили по украинским военным и военной технике
Поначалу пропагандисты утверждали, что ударили по украинским военным и военной технике
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Российские пропагандистские каналы после удара по вокзалу в Краматорске сначала писали, что российские военные нанесли удар по "скоплению боевиков ВСУ". Но когда появились фотографии погибших гражданских, они начали писать о том, что это якобы Украина ударила по вокзалу, а потом вообще удалили свои предыдущие сообщения.

Скриншоты ряда российских Telegram-каналов и "военных корреспондентов" российских СМИ приводят, в частности, журналист немецкого издания Bild Джулиан Ропке и украинский журналист Денис Казанский. 

"10 минут назад прилеты по ж/д вокзалу Краматорска. Работают по скоплению боевиков ВСУ", – говорилось в одном из таких постов, который, как отмечает Казанский, распространили в том числе корреспондент "Комсомольской правды" Денис Стешин и "первый замминистра информации "ДНР" Даниил Безсонов. 

Сообщения, которые успел сохранить Ропке, опубликовало в том числе российское агентство ANNA-News, работающее на оккупированной боевиками "ДНР" территории. Корреспондент анонсировал включение с "материалами агентства" на российском государственном "Первом канале".

В сообщении говорилось об ударе по району ж/д вокзала в Краматорске с уточнением, что "накануне ВСУ пригнали туда состав техники".

Позднее авторы пропагандистских каналов исправили или удалили свои сообщения и начали настаивать, что ракетный комплекс "Точка-У", который ударил по Краматорску, использует только Украина – у России якобы его даже нет на вооружении. Комментарии с таким содержанием также оставляют под постом президента Украины Владимира Зеленского об ударе оккупантов по Краматорску. 

Но еще в середине февраля канал российского минобороны "Звезда" подробно описывал, как российские и белорусские военные используют этот комплекс на совместных учениях. 

Скриншот: tvzvezda.ru
Скриншот: tvzvezda.ru

30 марта проект "Беларускі Гаюн" публиковал видео перемещений российской техники, на котором было не менее восьми "Точек-У". 

Расследовательский проект Conflict Intelligence Team приводит еще несколько материалов российских СМИ, в которых видна или упоминается "Точка-У", а также обращает внимание на предупреждения, опубликованные пророссийским каналом 7 и 8 апреля, в которых жителям Славянска и Краматорска советовали не эвакуироваться железнодорожным транспортом.

Скриншот: ZАПИСКИ VЕТЕРАНА
Скриншот: ZАПИСКИ VЕТЕРАНА

CIT также отмечает, что российское минобороны само неоднократно сообщало (в том числе и сегодня) об ударах по железнодорожным станциям к западу от Краматорска.

Скриншот: Минобороны России / Telegram
Скриншот: Минобороны России / Telegram

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины приводит хронологию сообщений пропагандистов о Краматорске и напоминает о не единственном, но самом известном случае аналогичного поведения боевиков – катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" MH17.

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же: не летать в "нашем небе". А вот и видеоподтверждение очередного "птичкопада". Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали", – писал тогда один из главарей террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) до того, как стало известно, какой самолет на самом деле сбили боевики. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, во время обстрела на вокзале было 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться.

По последним данным главы Донецкой ОВА, в результате удара погибли 50 человек (из них пятеро детей), госпитализированы – 98 (из них 16 детей). 

Теги: Донецкая область, пропаганда, Краматорск, Денис Казанский, боевики, российская пропаганда, Точка-У, ДНР, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, погибшие, Conflict Intelligence Team, ракетный комплекс
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