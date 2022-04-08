Российские пропагандисты похвастались ударом по "боевикам ВСУ" в Краматорске, а потом начали удалять посты и обвинять украинцев

Скриншоты ряда российских Telegram-каналов и "военных корреспондентов" российских СМИ приводят, в частности, журналист немецкого издания Bild Джулиан Ропке и украинский журналист Денис Казанский.

"10 минут назад прилеты по ж/д вокзалу Краматорска. Работают по скоплению боевиков ВСУ", – говорилось в одном из таких постов, который, как отмечает Казанский, распространили в том числе корреспондент "Комсомольской правды" Денис Стешин и "первый замминистра информации "ДНР" Даниил Безсонов.

Репост также сделал "зам министра информации ДНР Даниил Безсонов". Потом испугался и потер. И стал, как ни в чем ни бывало, писать что это "украинцы обстреляли сами себя". pic.twitter.com/4J8BSSBjoA — Денис Казанський (@den_kazansky) April 8, 2022

Сообщения, которые успел сохранить Ропке, опубликовало в том числе российское агентство ANNA-News, работающее на оккупированной боевиками "ДНР" территории. Корреспондент анонсировал включение с "материалами агентства" на российском государственном "Первом канале".

В сообщении говорилось об ударе по району ж/д вокзала в Краматорске с уточнением, что "накануне ВСУ пригнали туда состав техники".

Kremlin affiliated media first proudly reported the #Kramatorsk massacre, claiming their missile hit an ammunition train that arrived yesterday evening.

After the appearance of civilian casualties, they started blaming Ukraine.

Same story as with #MH17 in 2014.#PutinAtWar pic.twitter.com/D3yMZSshbJ — Julian Röpcke * (@JulianRoepcke) April 8, 2022

Позднее авторы пропагандистских каналов исправили или удалили свои сообщения и начали настаивать, что ракетный комплекс "Точка-У", который ударил по Краматорску, использует только Украина – у России якобы его даже нет на вооружении. Комментарии с таким содержанием также оставляют под постом президента Украины Владимира Зеленского об ударе оккупантов по Краматорску.

Но еще в середине февраля канал российского минобороны "Звезда" подробно описывал, как российские и белорусские военные используют этот комплекс на совместных учениях.

Скриншот: tvzvezda.ru

30 марта проект "Беларускі Гаюн" публиковал видео перемещений российской техники, на котором было не менее восьми "Точек-У".

7:50

A column of Russian equipment with “V” marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.

There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5 — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Расследовательский проект Conflict Intelligence Team приводит еще несколько материалов российских СМИ, в которых видна или упоминается "Точка-У", а также обращает внимание на предупреждения, опубликованные пророссийским каналом 7 и 8 апреля, в которых жителям Славянска и Краматорска советовали не эвакуироваться железнодорожным транспортом.

Скриншот: ZАПИСКИ VЕТЕРАНА

CIT также отмечает, что российское минобороны само неоднократно сообщало (в том числе и сегодня) об ударах по железнодорожным станциям к западу от Краматорска.

Скриншот: Минобороны России / Telegram

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины приводит хронологию сообщений пропагандистов о Краматорске и напоминает о не единственном, но самом известном случае аналогичного поведения боевиков – катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" MH17.

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же: не летать в "нашем небе". А вот и видеоподтверждение очередного "птичкопада". Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали", – писал тогда один из главарей террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) до того, как стало известно, какой самолет на самом деле сбили боевики.

* THREAD * Russian propagandists have made a false start while covering the #Kramatorsk attack, as they had once had with Boeing MH-17. Here is how Russians have given themselves away. * 1/4 * pic.twitter.com/QUS5J4WLch — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) April 8, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)