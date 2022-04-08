Парламент Финляндии по просьбе Зеленского почтил минутой молчания убитых Россией украинцев

Зеленский: Есть свидетели, есть видео, есть остатки ракет – людей нет Фото: president.gov.ua

Он рассказал о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области, где, по предварительным данным, погибли 39 человек и ранены 87.

"Российские военные ударили по вокзалу в нашем городе Краматорске. По обычным людям – военных там не было. Люди, ожидавшие поезда, чтобы выехать на безопасную территорию. Ударили ракетами по людям. Есть свидетели, есть видео, есть остатки ракет – людей нет... Еще раз – это простой железнодорожный вокзал. Простой город на востоке нашего государства", – сказал президент.

Он попросил почтить память всех украинцев и украинок, убитых российскими военными, минутой молчания. По просьбе Зеленского депутаты парламента Финляндии встали.

Оккупанты 8 апреля нанесли удар по вокзалу Краматорска ракетным комплексом "Точка-У". По данным Офиса генпрокурора, на вокзале в момент атаки находились почти 4 тыс человек, в основном женщины и дети.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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