50 погибших, из них пятеро детей. Глава Донецкой ОВА опубликовал обновленные данные по погибшим на вокзале в Краматорске

"50 погибших, из них пятеро – дети. Такое количество жертв на этот час в результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска", – говорится в сообщении.
Из них, по словам чиновника, 38 человек погибли сразу на вокзале, 12 скончались в больнице.
Госпитализированы на данный момент 98 человек: 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.
"Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться", – написал Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как уточнили в Офисе генпрокурора, во время обстрела на вокзале было 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться.