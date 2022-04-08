50 погибших, из них пятеро детей. Глава Донецкой ОВА опубликовал обновленные данные по погибшим на вокзале в Краматорске

38 человек погибли прямо на вокзале, 12 скончались в больнице Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

"50 погибших, из них пятеро – дети. Такое количество жертв на этот час в результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска", – говорится в сообщении.

Из них, по словам чиновника, 38 человек погибли сразу на вокзале, 12 скончались в больнице.

Госпитализированы на данный момент 98 человек: 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.

"Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться", – написал Кириленко.

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