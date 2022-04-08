Ракетный удар по Краматорску. Глава МИД Великобритании осудила действия России

Трасс: Мы привлечем Россию и Путина к ответственности Фото: ЕРА

Об этом она заявила в Twitter 8 апреля.

"Потрясена ужасающими сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожной станции Краматорска. Нападение на гражданских лиц – это военное преступление. Мы привлечем Россию и [президента РФ Владимира] Путина к ответственности", – написала она.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine.



The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account. — Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022

Оккупанты 8 апреля нанесли удар по вокзалу Краматорска ракетным комплексом "Точка-У". В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

В результате атаки, по информации украинских правоохранителей, погибло 39 человек, в том числе четверо детей.

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