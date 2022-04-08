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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Краматорску. Глава МИД Великобритании осудила действия России

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Трасс: Мы привлечем Россию и Путина к ответственности
Трасс: Мы привлечем Россию и Путина к ответственности
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила нанесение Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.

Об этом она заявила в Twitter 8 апреля. 

"Потрясена ужасающими сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожной станции Краматорска. Нападение на гражданских лиц – это военное преступление. Мы привлечем Россию и [президента РФ Владимира] Путина к ответственности", – написала она. 

Оккупанты 8 апреля нанесли удар по вокзалу Краматорска ракетным комплексом "Точка-У". В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

В результате атаки, по информации украинских правоохранителей, погибло 39 человек, в том числе четверо детей.

 Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 3 апреля призывал всех жителей Донецкой области покинуть регион, так как есть вероятность обострения ситуации. 

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 

Бои с оккупантами за Донбасс будут тяжелыми, они будут напоминать Вторую мировую войну, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные в зоне ООС "воюют с саранчой"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, Краматорск, МИД Великобритании, Лиз Трасс
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