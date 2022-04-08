Ракетный удар по Краматорску. Глава МИД Великобритании осудила действия России

Об этом она заявила в Twitter 8 апреля.
"Потрясена ужасающими сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожной станции Краматорска. Нападение на гражданских лиц – это военное преступление. Мы привлечем Россию и [президента РФ Владимира] Путина к ответственности", – написала она.
Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine.— Liz Truss (@trussliz) April 8, 2022
The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account.
Оккупанты 8 апреля нанесли удар по вокзалу Краматорска ракетным комплексом "Точка-У". В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
В результате атаки, по информации украинских правоохранителей, погибло 39 человек, в том числе четверо детей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 3 апреля призывал всех жителей Донецкой области покинуть регион, так как есть вероятность обострения ситуации.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Бои с оккупантами за Донбасс будут тяжелыми, они будут напоминать Вторую мировую войну, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные в зоне ООС "воюют с саранчой".