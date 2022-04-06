Российский генерал отдавал приказы об обстрелах городов Украины, где находились его родственники – староста села

По словам старосты, Школенко – заместитель командующего шестой Ленинградской армией ВВС и ПВО Западного военного округа.

"Еще недавно это существо посещало свою родину, где у него осталось много родственников в таких населенных пунктах как Ирпень, Киев, Голованевск, приказы о бомбардировках которых он наверняка давал лично. Даже во время обстрелов в Бучанском районе находились его родные и близкие" , – сказал Гершун.

На сайте минобороны РФ генерал-майор Школенко упоминался в мае 2021 года как заместитель командующего Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Сообщалось, что он – летчик-снайпер. В 2017 году он был командиром авиационной дивизии.

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