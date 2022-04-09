За сутки Вооруженные силы Украины сбили два вертолета российских оккупантов – Генштаб

"Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки были поражены четыре воздушных цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета. Информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.
Воздушные силы ВСУ отметили в Facebook, что один из вертолетов российских оккупантов был сбит на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил.
Поражения были нанесены зенитными ракетными войсками.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери российских оккупантов составили по состоянию на 8 апреля около 19 тыс. человек личного состава по данным Генштаба ВСУ.
П этим же данным, украинцы сбили в своем воздушном пространстве вражеские 150 самолетов, 135 вертолетов и 112 беспилотников оперативно-тактического уровня.