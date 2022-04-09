За сутки Вооруженные силы Украины сбили два вертолета российских оккупантов – Генштаб

"Группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки были поражены четыре воздушных цели: два вертолета, один БПЛА и одна крылатая ракета. Информация сейчас уточняется", – говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ отметили в Facebook, что один из вертолетов российских оккупантов был сбит на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил.

Поражения были нанесены зенитными ракетными войсками.

Война России против Украины. Главное (обновляется)