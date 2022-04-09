Расследование судом в Гааге преступлений РФ в Украине началось благодаря обращению 42 стран – Мамедов

Речь об этом зашла после вопроса, зачем Украине ратифицировать Римский статут.

"Для начала хотел бы развеять иллюзии о том, что открытие расследования МУС по Украине – это украинская заслуга. Или что в иных условиях это произошло бы и без ратификации Римского статута (РС). Так, хотя органы власти Украины совместно с правозащитниками с 2016 года приложили массу усилий для налаживания работы с офисом прокурора МУС и направления доказательств совершенных Россией тяжких преступлений (к ним относятся военные преступления, преступления против человечности, преступления агрессии и геноцид), важно честно признать: открытие расследования по Украине стало возможным именно благодаря обращению 42 стран – членов МУС", – ответил Мамедов.

По его словам, именно ратификация Римского статута дала возможность таким странам "обратиться и избежать дополнительных процедур перед открытием расследования".

"К сожалению, обращение беспрецедентного количества стран в МУС по ситуации в Украине стало возможным именно из-за нового этапа агрессии, начатой [президентом РФ Владимиром] Путиным и другими членами высшего руководства РФ 24 февраля. Без этих обстоятельств именно ратификация Римского статута являлась одним из ключевых условий дальнейшего прогресса по делу", – объяснил Мамедов.

Экс-замгенпрокурора считает, что "даже теперь ратификация Римского статута имеет важный практический смысл".

"Сейчас Международный уголовный суд имеет права, а Украина – только обязанности и никакого влияния на процессы. Когда Верховная Рада ратифицирует статут, а Украина станет членом ассамблеи стран – участниц МУС, это даст и нашей стране возможность получить права [...] предлагать кандидатуры судей, прокуроров, голосовать за их назначение, влияние на бюджет организации, распределение средств", – подчеркнул он.

Также Мамедов отметил, что ратификация Римского статута – "важный шаг для популяризации международного уголовного права и самого МУС, а также их роли для всего мира в предотвращении безнаказанности за международные преступления и построение мира".

"Ратифицируя данный документ, Украина продемонстрирует приверженность международному праву, готовность решать любые международные или территориальные споры мирным, правовым путем. Такой шаг с нашей стороны – это вклад в общее дело всего цивилизованного общества в предотвращение подобных страшных вооруженных конфликтов в будущем, предупреждение потенциальных преступников и диктаторов", – сказал он.

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