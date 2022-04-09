Расследование судом в Гааге преступлений РФ в Украине началось благодаря обращению 42 стран – Мамедов

Речь об этом зашла после вопроса, зачем Украине ратифицировать Римский статут.
"Для начала хотел бы развеять иллюзии о том, что открытие расследования МУС по Украине – это украинская заслуга. Или что в иных условиях это произошло бы и без ратификации Римского статута (РС). Так, хотя органы власти Украины совместно с правозащитниками с 2016 года приложили массу усилий для налаживания работы с офисом прокурора МУС и направления доказательств совершенных Россией тяжких преступлений (к ним относятся военные преступления, преступления против человечности, преступления агрессии и геноцид), важно честно признать: открытие расследования по Украине стало возможным именно благодаря обращению 42 стран – членов МУС", – ответил Мамедов.
По его словам, именно ратификация Римского статута дала возможность таким странам "обратиться и избежать дополнительных процедур перед открытием расследования".
"К сожалению, обращение беспрецедентного количества стран в МУС по ситуации в Украине стало возможным именно из-за нового этапа агрессии, начатой [президентом РФ Владимиром] Путиным и другими членами высшего руководства РФ 24 февраля. Без этих обстоятельств именно ратификация Римского статута являлась одним из ключевых условий дальнейшего прогресса по делу", – объяснил Мамедов.
Экс-замгенпрокурора считает, что "даже теперь ратификация Римского статута имеет важный практический смысл".
"Сейчас Международный уголовный суд имеет права, а Украина – только обязанности и никакого влияния на процессы. Когда Верховная Рада ратифицирует статут, а Украина станет членом ассамблеи стран – участниц МУС, это даст и нашей стране возможность получить права [...] предлагать кандидатуры судей, прокуроров, голосовать за их назначение, влияние на бюджет организации, распределение средств", – подчеркнул он.
Также Мамедов отметил, что ратификация Римского статута – "важный шаг для популяризации международного уголовного права и самого МУС, а также их роли для всего мира в предотвращении безнаказанности за международные преступления и построение мира".
"Ратифицируя данный документ, Украина продемонстрирует приверженность международному праву, готовность решать любые международные или территориальные споры мирным, правовым путем. Такой шаг с нашей стороны – это вклад в общее дело всего цивилизованного общества в предотвращение подобных страшных вооруженных конфликтов в будущем, предупреждение потенциальных преступников и диктаторов", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.
Кроме МУС, вторжение России в Украину 24 февраля и связанные с этим преступления рассматриваются еще в двух международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.