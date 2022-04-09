Оккупанты не дают эвакуировать людей даже из ближайших к Мариуполю населенных пунктов – "Азовсталь"

"Те зеленые коридоры, которые должны работать, к сожалению, не работают. Жители города должны выбираться собственными силами до ближайших населенных пунктов, откуда наши автобусы уже могли бы забирать людей. Но, к сожалению, последние несколько дней оккупанты не дают нам даже этой возможности. Наши автобусы стоят на подъездах к Бердянск, нам не дают согласия на эвакуацию людей", – сказал он.
По словам Голтвенко, эвакуировано уже более 13 тыс. сотрудников мариупольских металлургических предприятий, которым оказывается помощь в других городах.
"Мы организовали на базах отдыха в Запорожье, Каменском и Кривом Роге места временного размещения наших сотрудников. То есть мы предоставляем места, чтобы сотрудники могли отдохнуть, безопасно находится. Также мы организовали возможность их трудоустройства на работающих предприятиях", – отметил руководитель.
Мариуполь, как напомнил Голтвенко, всегда был "витриной" Донбасса и Украины, это город, который не покорился оккупантам в 2014 году.
"И поэтому, к сожалению, Мариуполь стал большим символом как для Украины, там и для Российской Федерации. А металлургические предприятия – это основа экономики города Мариуполь", – подчеркнул он.
Это и обуславливает огромное внимание со стороны оккупантов к городу, считает директор по персоналу и администрации "Азовстали".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что 31 тыс. мариупольцев россияне насильно вывезли на территорию России.
Тех же, кому удалось вырваться из блокадного города, ждут в мирных городах Украины: в городах своего присутствия компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского оборудовала более 6 тыс. мест для переселенцев. Там людей ждут вода, горячее питание, одежда и все необходимые товары. Также пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.