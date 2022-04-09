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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не дают эвакуировать людей даже из ближайших к Мариуполю населенных пунктов – "Азовсталь"

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Эвакуация беженцев из Мариуполя невозможна даже из Бердянска
Эвакуация беженцев из Мариуполя невозможна даже из Бердянска
Фото: Азов – Маріуполь / Telegram

В последние дни оккупационные российские войска не дают возможности эвакуировать жителей Мариуполя даже из ближайших населенных пунктов, что было возможно ранее. Об этом заявил директор по персоналу и администрации комбината "Азовсталь" Иван Голтвенко в эфире "Украина 24".

"Те зеленые коридоры, которые должны работать, к сожалению, не работают. Жители города должны выбираться собственными силами до ближайших населенных пунктов, откуда наши автобусы уже могли бы забирать людей. Но, к сожалению, последние несколько дней оккупанты не дают нам даже этой возможности. Наши автобусы стоят на подъездах к Бердянск, нам не дают согласия на эвакуацию людей", – сказал он.

По словам Голтвенко, эвакуировано уже более 13 тыс. сотрудников мариупольских металлургических предприятий, которым оказывается помощь в других городах.

"Мы организовали на базах отдыха в Запорожье, Каменском и Кривом Роге места временного размещения наших сотрудников. То есть мы предоставляем места, чтобы сотрудники могли отдохнуть, безопасно находится. Также мы организовали возможность их трудоустройства на работающих предприятиях", – отметил руководитель.

Мариуполь, как напомнил Голтвенко, всегда был "витриной" Донбасса и Украины, это город, который не покорился оккупантам в 2014 году.

"И поэтому, к сожалению, Мариуполь стал большим символом как для Украины, там и для Российской Федерации. А металлургические предприятия – это основа экономики города Мариуполь", – подчеркнул он.

Это и обуславливает огромное внимание со стороны оккупантов к городу, считает директор по персоналу и администрации "Азовстали".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что 31 тыс. мариупольцев россияне насильно вывезли на территорию России.

Тех же, кому удалось вырваться из блокадного города, ждут в мирных городах Украины: в городах своего присутствия компания "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского оборудовала более 6 тыс. мест для переселенцев. Там людей ждут вода, горячее питание, одежда и все необходимые товары. Также пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Теги: Мариуполь, Метинвест, Бердянск, эвакуация, переселенцы, Азовсталь, война России против Украины, пострадавшие
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