Оккупанты не дают эвакуировать людей даже из ближайших к Мариуполю населенных пунктов – "Азовсталь"

"Те зеленые коридоры, которые должны работать, к сожалению, не работают. Жители города должны выбираться собственными силами до ближайших населенных пунктов, откуда наши автобусы уже могли бы забирать людей. Но, к сожалению, последние несколько дней оккупанты не дают нам даже этой возможности. Наши автобусы стоят на подъездах к Бердянск, нам не дают согласия на эвакуацию людей", – сказал он.

По словам Голтвенко, эвакуировано уже более 13 тыс. сотрудников мариупольских металлургических предприятий, которым оказывается помощь в других городах.

"Мы организовали на базах отдыха в Запорожье, Каменском и Кривом Роге места временного размещения наших сотрудников. То есть мы предоставляем места, чтобы сотрудники могли отдохнуть, безопасно находится. Также мы организовали возможность их трудоустройства на работающих предприятиях", – отметил руководитель.

Мариуполь, как напомнил Голтвенко, всегда был "витриной" Донбасса и Украины, это город, который не покорился оккупантам в 2014 году.

"И поэтому, к сожалению, Мариуполь стал большим символом как для Украины, там и для Российской Федерации. А металлургические предприятия – это основа экономики города Мариуполь", – подчеркнул он.

Это и обуславливает огромное внимание со стороны оккупантов к городу, считает директор по персоналу и администрации "Азовстали".

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