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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуманитарные грузы в Мариуполь не доставляются, эвакуация осложнилась – глава Донецкой ОВА

Выехать из Мариуполя даже на собственном транспорте становится все сложнее
Выехать из Мариуполя даже на собственном транспорте становится все сложнее
Фото: EPA

С каждым днем даже та эвакуация, которая сейчас доступна из Мариуполя – по условному коридору на личном транспорте через Бердянск в Запорожье – еще больше осложняется, так как мужчин не выпускают в сторону Украины. Об этом заявил 8 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на брифинге, который транслировал Украинский медиа-центр.

Он отметил, что коридор для выезда мариупольцев на собственном транспорте через Бердянск на Запорожье пока действует.

"Можно констатировать, что больше месяца работает так называемый "зеленый коридор"… на собственном транспорте. Этот маршрут продолжает работать, несмотря на то, что враг постоянно нарушает свои собственные договоренности", – сказал Кириленко.

При этом он подтвердил информацию, что выезд мариупольцев даже на собственном транспорте представляет проблемы – мужчин российские войска вынуждают эвакуироваться только на оккупированную территорию.

"Действительно, с каждым днем они осложняют выезд. Только чтобы выезжали женщины с детьми, мужчин оставляют в Мариуполе… вынуждают выезжать на не контролируемую Украиной территорию или на территорию РФ… а потом приходят повестки о призыве в так называемую армию ДНР… чтобы население шло воевать против ВСУ", – сказал глава ОВА.

По его словам, после депортации жителей Мариуполя очень сложно отследить местонахождение людей.

Чиновник также подчеркнул, что возможность доставить гуманитарные грузы не было реализована даже после многочисленных согласований.

"Гуманитарный груз ни разу не был доставлен. Те договоренности, которые были достигнуты по кораблю, по возможности привлечения турецкой стороны, не имеют сейчас результата", – сказал Кириленко.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают. 

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

Теги: Запорожье, Мариуполь, Донецкая ОГА, депортация, Бердянск, эвакуация, война России против Украины, Павел Кириленко
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