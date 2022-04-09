Гуманитарные грузы в Мариуполь не доставляются, эвакуация осложнилась – глава Донецкой ОВА

Выехать из Мариуполя даже на собственном транспорте становится все сложнее Фото: EPA

Он отметил, что коридор для выезда мариупольцев на собственном транспорте через Бердянск на Запорожье пока действует.

"Можно констатировать, что больше месяца работает так называемый "зеленый коридор"… на собственном транспорте. Этот маршрут продолжает работать, несмотря на то, что враг постоянно нарушает свои собственные договоренности", – сказал Кириленко.

При этом он подтвердил информацию, что выезд мариупольцев даже на собственном транспорте представляет проблемы – мужчин российские войска вынуждают эвакуироваться только на оккупированную территорию.

"Действительно, с каждым днем они осложняют выезд. Только чтобы выезжали женщины с детьми, мужчин оставляют в Мариуполе… вынуждают выезжать на не контролируемую Украиной территорию или на территорию РФ… а потом приходят повестки о призыве в так называемую армию ДНР… чтобы население шло воевать против ВСУ", – сказал глава ОВА.

По его словам, после депортации жителей Мариуполя очень сложно отследить местонахождение людей.

Чиновник также подчеркнул, что возможность доставить гуманитарные грузы не было реализована даже после многочисленных согласований.

"Гуманитарный груз ни разу не был доставлен. Те договоренности, которые были достигнуты по кораблю, по возможности привлечения турецкой стороны, не имеют сейчас результата", – сказал Кириленко.