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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все базы "Метинвест" переформатированы под прием переселенцев

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Иван Голтвенко: Я хочу сказать спасибо украинским бойцам, которые сражаются за город
Иван Голтвенко: Я хочу сказать спасибо украинским бойцам, которые сражаются за город
Фото: Метінвест / Facebook

Ситуация в Мариуполе очень сложная, людям из заблокированного города приходится выбираться из города самостоятельно, так как российские войска, окружившие город, не выпускают их по гуманитарным коридорам. Об этом рассказал директор по персоналу комбината "Азовсталь" Иван Голтвенко, сообщили в пресс-службе группы.

“К сожалению, гуманитарные коридоры не работают: российские оккупанты каждый раз их подтверждают, но не пропускают автобусы. Жители города вынуждены самостоятельно, пешком идут по 40 км, чтобы добраться до населенных пунктов, где принимают эвакуированных”, – рассказал он.

Эвакуированных людей, по его словам, принимают в Запорожье, Каменском и других городах присутствия группы "Метинвест", где оборудованы места со всем необходимым.

“Все базы отдыха предприятий группы "Метинвест" [Рината] Ахметова в Запорожье, Каменском и других городах были переформатированы, чтобы принимать переселенцев из Мариуполя. Это более 6 тысяч мест, и сегодня на 60% эти базы уже заполнены. Фонд Рината Ахметова и группа "Метинвест" взяли на себя гуманитарную миссию, и развернули гуманитарный штаб на базе города Запорожье”, – рассказал Голтвенко.

По его оценкам, в заблокированном Мариуполе на данный момент находятся около 300 тысяч человек.

"В Мариуполе до начала войны жило около 500 тысяч человек. Сто тысяч уехали в первые дни войны. Еще сто тысяч смогли выбраться из города по гуманитарным коридорам. Но порядка 300 тыс. украинцев находятся в городе. И я хочу сказать спасибо украинским бойцам, которые сражаются за город", – подчеркнул Голтвенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова приобрели жизненно важные медикаменты для предоставления неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате военных действий – антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, антикоагулянты, растворы для внутривенного вливания, хирургический инструмент и расходные материалы. Первая партия препаратов и инструментов общей стоимостью более 30 млн гривен уже прибыла в гуманитарный хаб в Запорожье, и вскоре будет распределена между больницами в городах присутствия компании.

Теги: Метинвест, помощь, эвакуация, переселенцы, война России против Украины, пострадавшие
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