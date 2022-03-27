В гуманитарный хаб привезли первую партию лекарств и медицинских инструментов от "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова

Первая партия помощи общей стоимостью более 30 млн грн прибыла в гуманитарный хаб, оттуда ее распределят между больницами в городах присутствия компании.

"Сегодня врачи – более талантливые и профессиональные медики: это настоящие герои-спасители, которые среди военного мрака дают надежду и шанс на жизнь. Мы стремимся помочь им и обеспечить потребности медицинских учреждений необходимыми медикаментами. Уже на следующей неделе врачи Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Мирнограда, Покровска и Каменского начнут получать от "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова лекарства и медицинское оборудование, помогающие спасать жизнь", – отметил глава Центра координации гуманитарной миссии "Метинвеста" в Запорожье, гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Следующие поставки лекарственных средств будут формироваться на основе актуальных запросов медицинских учреждений, отметили в компании.

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