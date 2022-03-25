Фонд Рината Ахметова передал для Киева и Донбасса более 500 тыс. единиц медикаментов

В состав гуманитарной помощи входит жизненно необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства. Список был определен в координации с Минздравом. Медицинская помощь Фонда предназначена для государственных больниц разных областей Украины.
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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, напомнили в организации.