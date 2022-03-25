Фонд Рината Ахметова передал для Киева и Донбасса более 500 тыс. единиц медикаментов

В состав гуманитарной помощи входит жизненно необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства. Список был определен в координации с Минздравом. Медицинская помощь Фонда предназначена для государственных больниц разных областей Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)