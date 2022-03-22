Препараты для пациентов с заболеваниями щитовидной железы уже растаможены, их развозят по аптекам – Ляшко

"Возникли определенные вопросы с наличием препаратов некоторых групп, на которые был ажиотаж, когда покупали намного больше, чем нужно для человека с хроническим заболеванием. Но сейчас уже все систематизировано. Мы понимаем, какие группы товаров были разобраны, отработали это с дистрибьюторами. В частности, это препараты тиреоидной группы для больных с заболеваниями щитовидной железы. Они уже приехали в Украину, растаможены и пошли поставки по аптекам. Я думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет закрыт, и если не будет никакого дополнительного ажиотажа, то все будет нормально", – сказал министр.

Он подчеркнул, что эти препараты не предназначены для профилактики при радиоактивных авариях, "как кому-то это казалось".

"Эти препараты разобрали даже люди, которым они не нужны. Поэтому если они у вас есть, лучше поделитесь с теми, кто в них нуждается", – добавил Ляшко.