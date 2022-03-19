Доброполье получит антибиотики от Фонда Рината Ахметова

Всего с начала войны государственные учреждения здравоохранения разных областей Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова более 470 тыс. единиц медикаментов. Список необходимого определяло Министерство здравоохранения Украины. Среди прочего это антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и обезболивающие.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, отметили в фонде.

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