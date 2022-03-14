Жители Донецкой области получат первые продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

"Местные власти соответствующего района получат необходимое количество под кураторством Донецкой облгосадминистрации и адресно доставят вынужденным переселенцам по спискам. В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тыс. продуктовых наборов для жителей Восточной Украины. Еще 100 тыс. наборов Фонд передает городу Киеву и области", – сказано в сообщении.

В Фонде отметили, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, добавили в пресс-службе.



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