У кого может быть посттравматическое стрессовое расстройство, что делать. Инфографика Минздрава Украины

"Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР. ПТСР проявляется как долгосрочная реакция на стресс – по определению врачей, его проявления появляются по меньшей мере через четыре недели после травматического события. Одна из разновидностей тяжелой психологической травмы – участие военного в боевых действиях", – отметили в ведомстве.

В числе симптомов, которые приводятся в информации Минздрава: избегание, гипервозбужденность, перепроживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Инфографика: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

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