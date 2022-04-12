Оккупанты перестали выпускать жителей Мариуполя в Украину даже на собственном транспорте – Кириленко

Кириленко о Мариуполе: Даже те коридоры и возможности, которые были: выезд в одну сторону, – сейчас уже не работают Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Город продолжает находиться в крайне тяжелом положении, и при этом уже второй день подряд не выпускают даже население на собственном транспорте. Даже те коридоры и возможности, которые были: выезд в одну сторону, – сейчас уже не работают", – сказал Кириленко.

По словам чиновника, в Мариуполе "днем и ночью" продолжаются уличные бои. В то же время, по его словам, город "в целом" находится под контролем Вооруженных сил Украины, за исключением отдельных районов.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте.

9 апреля Кириленко сообщил, что выезд мариупольцев даже на собственном транспорте осложнился – мужчин российские войска вынуждают эвакуироваться только на оккупированную территорию.

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