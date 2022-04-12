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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перестали выпускать жителей Мариуполя в Украину даже на собственном транспорте – Кириленко

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Кириленко о Мариуполе: Даже те коридоры и возможности, которые были: выезд в одну сторону, сейчас уже не работают
Кириленко о Мариуполе: Даже те коридоры и возможности, которые были: выезд в одну сторону, – сейчас уже не работают
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил, что эвакуация из осажденного Мариуполя Донецкой области окончательно заблокирована россиянами. Видео опубликовано в его Facebook.

"Город продолжает находиться в крайне тяжелом положении, и при этом уже второй день подряд не выпускают даже население на собственном транспорте. Даже те коридоры и возможности, которые были: выезд в одну сторону, – сейчас уже не работают", – сказал Кириленко.

По словам чиновника, в Мариуполе "днем и ночью" продолжаются уличные бои. В то же время, по его словам, город "в целом" находится под контролем Вооруженных сил Украины, за исключением отдельных районов.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/686517075830095/

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 

9 апреля Кириленко сообщил, что выезд мариупольцев даже на собственном транспорте осложнился – мужчин российские войска вынуждают эвакуироваться только на оккупированную территорию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сейчас в нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений российской армии".

Теги: Донецкая область, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, война России против Украины, Павел Кириленко
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