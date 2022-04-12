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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заместитель мэра Мариуполя подтвердил химическую атаку с российского беспилотника

Получить информацию из Мариуполя сейчас очень сложно, отмечают региональные власти
Получить информацию из Мариуполя сейчас очень сложно, отмечают региональные власти
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Заместитель городского головы Мариуполя Донецкой области Сергей Орлов подтвердил сброс с российского беспилотника химических веществ на территории города. Об этом он сказал в комментарии ВВС.

"Мы не можем предоставить более подробную информацию, но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло", – сказал Орлов. 

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил, что еще рано говорить, какое именно вещество использовалось – это должна показать экспертиза. Видео опубликовано в его Facebook.  

"Я напомню, что все это происходит в Мариуполе, с которым практически нет связи, но по тем поражениям и дыхательных путей и кожных покровов мы понимаем, что это химическое вещество. Но слишком рано говорить, что это какой-то вид газа и делать выводы. Если мы будем предоставлять эту информацию, она должна быть уже 100-процентой, проверенной... Поэтому мы настолько сдержаны в комментариях и, повторюсь, довольно тяжело эту информацию получить", – пояснил он.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/686517075830095/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 апреля высказывал один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин, говоря о захвате "Азовстали", заявил, что брать его штурмом "смысла не имеет", а нужно "обратиться к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". Сейчас Пентагон проверяет эту информацию.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 12 апреля заявила, что Украина проверяет информацию о возможном применении оккупантами химического оружия. "Можем предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.

В "Азове" 12 апреля отметили, что "контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, так как эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей". Пострадали несколько гражданских (их число не уточнялось) и трое военнослужащих.  

Теги: Донецкая область, химическое оружие, Мариуполь, война России против Украины, пострадавшие, Павел Кириленко
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