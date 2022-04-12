Заместитель мэра Мариуполя подтвердил химическую атаку с российского беспилотника

"Мы не можем предоставить более подробную информацию, но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло", – сказал Орлов.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил, что еще рано говорить, какое именно вещество использовалось – это должна показать экспертиза. Видео опубликовано в его Facebook.

"Я напомню, что все это происходит в Мариуполе, с которым практически нет связи, но по тем поражениям и дыхательных путей и кожных покровов мы понимаем, что это химическое вещество. Но слишком рано говорить, что это какой-то вид газа и делать выводы. Если мы будем предоставлять эту информацию, она должна быть уже 100-процентой, проверенной... Поэтому мы настолько сдержаны в комментариях и, повторюсь, довольно тяжело эту информацию получить", – пояснил он.

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