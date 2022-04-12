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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США и Великобритания прокомментировали возможную химическую атаку в Мариуполе

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В США и Великобритании изучают ситуацию с возможным применением Россией химического оружия в Мариуполе
В США и Великобритании изучают ситуацию с возможным применением Россией химического оружия в Мариуполе
Фото: ua.depositphotos.com

Пентагон внимательно следит за ситуацией с вероятным применением химоружия в Мариуполе. Об этом 11 апреля заявил спикер министерства обороны США Джон Кирби, сообщает CNBC.

Отмечается, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО".

По словам Кирби, Пентагон пока не может подтвердить использование химоружия в Мариуполе, однако сообщения по этому поводу "беспокоят США" и "отражают опасения по поводу того, что Россия может использовать в Украине различные средства борьбы, в том числе слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами". 

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 12 апреля в Twitter, что Великобритания также проверяет информацию о применении Россией химоружия. 

"Было сообщено, что российские войска могли использовать химические вещества для нападения на мариупольцев. Мы срочно работаем с партнерами, чтобы проверить подробности", – говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что "любое использование такого оружия было бы признаком эскалации этого конфликта".

"Мы будем привлекать Путина и его режим к ответственности", – добавила Трасс.

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

Лидеры стран G7 по итогам саммита в Брюсселе предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Великобритания, война, Пентагон, химическое оружие, Мариуполь, диверсия, война России против Украины, Джон Кирби, Лиз Трасс
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