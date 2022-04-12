США и Великобритания прокомментировали возможную химическую атаку в Мариуполе

В США и Великобритании изучают ситуацию с возможным применением Россией химического оружия в Мариуполе Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО".

По словам Кирби, Пентагон пока не может подтвердить использование химоружия в Мариуполе, однако сообщения по этому поводу "беспокоят США" и "отражают опасения по поводу того, что Россия может использовать в Украине различные средства борьбы, в том числе слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 12 апреля в Twitter, что Великобритания также проверяет информацию о применении Россией химоружия.

"Было сообщено, что российские войска могли использовать химические вещества для нападения на мариупольцев. Мы срочно работаем с партнерами, чтобы проверить подробности", – говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что "любое использование такого оружия было бы признаком эскалации этого конфликта".

"Мы будем привлекать Путина и его режим к ответственности", – добавила Трасс.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

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