В Мариуполе оккупанты использовали неизвестное отравляющее вещество – полк "Азов"

"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.
Военные заявили, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
"Последствия использования неизвестного вещества уточняются", – отметили в "Азове".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин заявлял, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла, и предлагал "найти все выходы и входы", а после этого "обратиться к химическим войскам".
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои за город продолжаются.
В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.