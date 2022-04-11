В Мариуполе оккупанты использовали неизвестное отравляющее вещество – полк "Азов"

"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.

Военные заявили, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

"Последствия использования неизвестного вещества уточняются", – отметили в "Азове".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин заявлял, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла, и предлагал "найти все выходы и входы", а после этого "обратиться к химическим войскам".