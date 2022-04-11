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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты использовали неизвестное отравляющее вещество – полк "Азов"

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Вещество применили с помощью БПЛА
Вещество применили с помощью БПЛА
Фото: pixabay.com (архив)

11 апреля российские оккупанты применили в окруженном Мариуполе неизвестное отравляющее вещество. Об этом в Telegram сообщил полк Нацгвардии Украины "Азов", который участвует в обороне города.

"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА", – говорится в сообщении.

Военные заявили, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

"Последствия использования неизвестного вещества уточняются", – отметили в "Азове".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Сегодня один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин заявлял, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла, и предлагал "найти все выходы и входы", а после этого "обратиться к химическим войскам".

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои за город продолжаются.

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

Теги: Россия, война, химическое оружие, захват, оккупация, Мариуполь, полк Азов, отравление, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты
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