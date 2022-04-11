"Их в 10 раз больше". Полк "Азов" показал, как продолжает уничтожать российских оккупантов в Мариуполе

В "Азове" подчеркнули, что продолжают уничтожать российских оккупантов, несмотря на их численное преимущество.

"Их в 10 раз больше, у них самолеты и корабли, у них много техники... Но полк "Азов" продолжает уничтожать оккупантов на улицах украинского Мариуполя!" – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

В порту Мариуполя остались заблокированными суда, которые находились там в момент вторжения.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений своей армии".

Замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал в видеообращении, опубликованном 10 апреля, что руководство государства не выходит на связь с защитниками Мариуполя.