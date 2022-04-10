Житель Мариуполя смог сбежать из осажденного города морем – The Guardian

По словам мужчины, он жил поблизости от драматического театра, где было убежище сотен жителей города, и стал свидетелем авиаудара, который россияне нанесли 16 марта. Он видел момент взрыва и слышал крики раненых. Юрин помогал вытаскивать людей из-под завалов, видел "тела и куски тел", а сам был весь в крови.

После этого он вернулся к своему укрытию и решил, что из города нужно бежать. Он пояснил, что он увлеченный рыбак, который проводил часы на Азовском море и хорошо знает береговую линию. Мужчина нашел четыре пустые пятилитровые бутыли, которые обвязал вокруг себя. Вечером он пошел на пляж, некоторое время шел вдоль него, а затем нырнул в воду.

Юрин плыл почти 2,5 часа – за это время он преодолел 4 километра. Вода была ледяной, маршрут вдоль берега пролегал мимо российских позиций. Юрин старался спрятаться за бутылями, а иногда позволял себе отдохнуть на буйках.

Мужчина вышел на берег в селе Мелекино, оккупированном россиянами. Там его приютили супруги-пенсионеры, которые накормили беглеца. На следующий день он смог сесть в ехавший в оккупированный Бердянск микроавтобус и уже оттуда эвакуировался на подконтрольную Украине территорию.