Житель Мариуполя смог сбежать из осажденного города морем – The Guardian

По словам мужчины, он жил поблизости от драматического театра, где было убежище сотен жителей города, и стал свидетелем авиаудара, который россияне нанесли 16 марта. Он видел момент взрыва и слышал крики раненых. Юрин помогал вытаскивать людей из-под завалов, видел "тела и куски тел", а сам был весь в крови.
После этого он вернулся к своему укрытию и решил, что из города нужно бежать. Он пояснил, что он увлеченный рыбак, который проводил часы на Азовском море и хорошо знает береговую линию. Мужчина нашел четыре пустые пятилитровые бутыли, которые обвязал вокруг себя. Вечером он пошел на пляж, некоторое время шел вдоль него, а затем нырнул в воду.
Юрин плыл почти 2,5 часа – за это время он преодолел 4 километра. Вода была ледяной, маршрут вдоль берега пролегал мимо российских позиций. Юрин старался спрятаться за бутылями, а иногда позволял себе отдохнуть на буйках.
Мужчина вышел на берег в селе Мелекино, оккупированном россиянами. Там его приютили супруги-пенсионеры, которые накормили беглеца. На следующий день он смог сесть в ехавший в оккупированный Бердянск микроавтобус и уже оттуда эвакуировался на подконтрольную Украине территорию.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. С середины марта у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору на частном транспорте, но и она в последняя время осложнилась.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
Президент Владимир Зеленский рассказал 9 октября, что Мариуполь осаждают 10 тыс. российских военных.